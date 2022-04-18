Стрельба в бане в Кимрах: один убит, другой ранен

понедельник, 18 апреля 2022 | 20:02    
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Житель города Кимры 17 апреля устроил стрельбу по людям, с которыми вместе отдыхал в бане на Октябрьской улице.

Между собой поссорились 37-летний и 39-летний знакомый. Во время ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в грудь своего оппонента из бесствольного огнестрельного оружия ограниченного поражения и смертельно его ранил. После этого он направил ствол на другого мужчину 35 лет, тоже находящегося там, и снова выстрелил. В этот раз жертва осталась жива.

Стрелок был задержан полицией, оружие изъято. 18 апреля подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Сбор доказательств и другие следственные мероприятия продолжаются.

Тэги: 
Кимры
происшествия
криминал
Источник:
По материалам Тверских СМИ
Автор:
Редакция Новостей
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