Стрельба в бане в Кимрах: один убит, другой ранен

Между собой поссорились 37-летний и 39-летний знакомый. Во время ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в грудь своего оппонента из бесствольного огнестрельного оружия ограниченного поражения и смертельно его ранил. После этого он направил ствол на другого мужчину 35 лет, тоже находящегося там, и снова выстрелил. В этот раз жертва осталась жива.

Стрелок был задержан полицией, оружие изъято. 18 апреля подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Сбор доказательств и другие следственные мероприятия продолжаются.