Стань работником предприятия ОЭЗ "Дубна"!

Слушателями семинаров стали старшекурсники самых разных факультетов Государственного университета «Дубна».

Завершающий тематический семинар по теме «Информационные технологии» состоялся на базе Цифрового гаража: https://digital-g.oezdubna.ru/

На этот раз о своих проектах, имеющихся вакансиях и особенностях стажировки студентам Института системного анализа, а также факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна» рассказали представители кластера информационных технологий компаний «Хоппер ИТ» и «Прогрессив Медиа».

Традиционно соискатели вакансий в компаниях-резидентах технико-внедренческой зоны получили подробные ответы на интересующие их вопросы и советы, как грамотно представить себя на собеседовании с работодателем.

Напомним, что ежегодную Ярмарку вакансий, которая сегодня является крупнейшей на Севере Подмосковья, планируется провести в ОЭЗ «Дубна» в июне этого года.