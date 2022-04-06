Стань работником предприятия ОЭЗ "Дубна"!

среда, 06 апреля 2022 | 12:28    
Новости
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В ходе подготовки ежегодной Ярмарки вакансий Управляющая компания особой экономической зоны провела серию тематических семинаров «Стань работником предприятия ОЭЗ «Дубна».

Слушателями семинаров стали старшекурсники самых разных факультетов Государственного университета «Дубна».

Завершающий тематический семинар по теме «Информационные технологии» состоялся на базе Цифрового гаража: https://digital-g.oezdubna.ru/

На этот раз о своих проектах, имеющихся вакансиях и особенностях стажировки студентам Института системного анализа, а также факультета естественных и инженерных наук университета «Дубна» рассказали представители кластера информационных технологий компаний «Хоппер ИТ» и «Прогрессив Медиа».

Традиционно соискатели вакансий в компаниях-резидентах технико-внедренческой зоны получили подробные ответы на интересующие их вопросы и советы, как грамотно представить себя на собеседовании с работодателем.

Напомним, что ежегодную Ярмарку вакансий, которая сегодня является крупнейшей на Севере Подмосковья, планируется провести в ОЭЗ «Дубна» в июне этого года.

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