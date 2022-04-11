Спасатели из Дубны эвакуировали с Иваньковского водохранилища рыбака, провалившегося в ледяную полынью

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что в 07:35 в единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились любители подледного лова, рыбачившие неподалеку. Они сообщили, что рыбак, следовавший к месту рыбалки, вместе с санями и собакой, провалился под лед. Сани и собака утонули, а мужчина смог самостоятельно выбраться из полыньи, но идти к берегу побоялся, ввиду опасной хрупкости льда.

«Спасатели оперативно выдвинулись по указанным координатам на судне на воздушной подушке «Хивус-6». Прибыв на место, работники дежурной смены остановили судно на некотором отдалении, чтобы не надвинуть лед на пострадавшего. Один из спасателей в гидрокостюме, с соблюдением всех мер безопасности сопроводил замёрзшего мужчину на судно и помог выловить из полыньи оставшиеся вещи. Затем работники противопожарно-спасательной службы отвезли мужчину с легким переохлаждением на станцию спасателей, переодели в сухую одежду и напоили горячим чаем. От госпитализации пострадавший отказался», – рассказал заместитель начальника части.