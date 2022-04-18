Спасатель ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащил собаку из глубокой ямы с водой

понедельник, 18 апреля 2022 | 10:00    
Новости
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В пятницу, 15 апреля работник поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», находясь на выходном, спас бродячую собаку, которая провалилась в канаву и несколько часов провела в холодной воде в поселке Буденновец в Дмитровском городском округе.

Заместитель начальника части Леонид Белов сообщил, что спасателю позвонили знакомые, которые услышали из ямы жалобный вой, а заглянув туда, обнаружили, что в воде находится несчастное животное, которому самостоятельно не выбраться. Зная, что молодой человек работает в противопожарно-спасательной службе, было принято решение обратиться за помощью именно к нему.

«Приехав по указанному адресу, спасатель спустился в яму, используя лестницу-стремянку, которую принёс один из местных жителей и попытался вытянуть пса. Судя по тому, что задние лапы собаки сильно увязли в глине, она провела в ледяной воде несколько часов. Сначала пес рычал и волновался, но в какой-то момент, видимо, понял, что пришла помощь, и спасателю удалось аккуратно подхватить животное и вытащить из канавы. Оказавшись на свободе, собака очень резво покинула место происшествия, тем самым продемонстрировав, что с ней все в порядке», - рассказал работник Леонид Белов.

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