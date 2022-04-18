Спасатель ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащил собаку из глубокой ямы с водой

Заместитель начальника части Леонид Белов сообщил, что спасателю позвонили знакомые, которые услышали из ямы жалобный вой, а заглянув туда, обнаружили, что в воде находится несчастное животное, которому самостоятельно не выбраться. Зная, что молодой человек работает в противопожарно-спасательной службе, было принято решение обратиться за помощью именно к нему.

«Приехав по указанному адресу, спасатель спустился в яму, используя лестницу-стремянку, которую принёс один из местных жителей и попытался вытянуть пса. Судя по тому, что задние лапы собаки сильно увязли в глине, она провела в ледяной воде несколько часов. Сначала пес рычал и волновался, но в какой-то момент, видимо, понял, что пришла помощь, и спасателю удалось аккуратно подхватить животное и вытащить из канавы. Оказавшись на свободе, собака очень резво покинула место происшествия, тем самым продемонстрировав, что с ней все в порядке», - рассказал работник Леонид Белов.