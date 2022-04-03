Современная Россия и мир: исторические контексты развития и сценарии будущего

Конференцию проводят государственный университет «Дубна», Российская академия естественных наук, сектор социальной философии Института философии РАН, факультет мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонд исторической перспективы и Союз развития наукоградов.

Цель конференции - создание условий для научного обмена среди исследователей на базе государственного университета «Дубна».

Информационная поддержка с публикациями отдельных материалов конференции осуществляется периодическими изданиями, в том числе включенными в список научных журналов ВАК, и сетевым научным изданием «Вестник государственного университета «Дубна». Серия «Науки о человеке и обществе» с присвоением DOI.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться до 23 апреля 2022 г. Дата окончания приема статей – 13 мая 2022 г.

Подробнее: https://conf.uni-dubna.ru/Conference?id=f50fe1fe-1c25-4d8b-8718-3e4ee916...