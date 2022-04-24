Социальная программа университета «Дубна» отмечена федеральной премией

Обучение в рамках этого проекта проходит в университете уже больше месяца. Средний возраст обучающихся – 71 год. Программа для них включает просветительские, учебные и социокультурные мероприятия по авторским программам, разработанным сотрудниками университета. В реализации активно участвуют преподаватели ФСГН: профессор М.Г. Солнышкина (руководитель проекта), ст. преподаватель кафедры психологии Л.В. Лопанова, доцент кафедры юриспруденции Н.П. Бурлака. Сопровождают занятия аспиранты и студенты волонтеры. Автором идеи и куратором проекта является проректор по цифровому развитию С.А. Подгорный.

«Университет серебряного возраста» — инновационная форма образовательной деятельности для пожилых жителей Дубны, реализующая концепцию life-long learning, в основе которой лежит стремление к новым знаниям и непрерывное овладение современными компетенциями.