Социальная программа университета «Дубна» отмечена федеральной премией

воскресенье, 24 апреля 2022 | 11:10    
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Инновационная программа «Университет серебряного возраста» получила премию «Признание» федерального конкурса «Территория заботы». По итогам конкурса программа вошла в ТОП-10 лучших социальных практик из более чем сотни претендентов.

Обучение в рамках этого проекта проходит в университете уже больше месяца. Средний возраст обучающихся – 71 год. Программа для них включает просветительские, учебные и социокультурные мероприятия по авторским программам, разработанным сотрудниками университета. В реализации активно участвуют преподаватели ФСГН: профессор М.Г. Солнышкина (руководитель проекта), ст. преподаватель кафедры психологии Л.В. Лопанова, доцент кафедры юриспруденции Н.П. Бурлака. Сопровождают занятия аспиранты и студенты волонтеры. Автором идеи и куратором проекта является проректор по цифровому развитию С.А. Подгорный.

«Университет серебряного возраста» — инновационная форма образовательной деятельности для пожилых жителей Дубны, реализующая концепцию life-long learning, в основе которой лежит стремление к новым знаниям и непрерывное овладение современными компетенциями.

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