Российский сегмент Интернета сегодня отмечает свой 28-й День рождения

Немного истории

В 1994 году 7 апреля был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня домен .ru. Российскую Федерацию официально признали государством, представленным в Интернете. До этого все отечественные ресурсы размещались на международных доменах и в зоне .su.

Самый первый сайт в доменной зоне .ru носил нехитрое название «Hello, WWWorld!»

В 2010 году началась открытая регистрация всех резидентов в зоне .рф – это первый кириллический домен верхнего уровня. А 29 сентября 2014 года был делегирован домен .рус, который с 2016 года стал доступен для всех желающих по принципу «первому обратившемуся».

Рунет в цифрах

Новый отчёт «Digital 2022 Global Overview Report» указывает на то, что масштабы цифрового мира продолжают увеличиваться даже быстрее, чем до пандемии, и наша страна в этом плане не исключение.

По состоянию на январь 2022 года в России насчитывается 129,8 млн интернет-пользователей - 89% от общей численности населения.

Главная причина использования интернета у россиян — поиск информации: 84,3% граждан в возрасте от 16 до 64 лет выходят в онлайн именно с такой целью.

На втором месте — общение с родственниками и друзьями (66,4%)

За новостями в сети следят 66,1% жителей нашей страны.

Среднестатистический пользователь интернета в России проводит в сети 7 часов 52 минут каждый день. Это почти на час больше среднемирового значения — 6 часов 54 минуты. При этом на телевидение у россиян уходит по 3 часа 13 минут, на соцсети — 2 часа 28 минут, а на чтение прессы (учитываются онлайн и печатные СМИ) — 55 минут.

«ТЕЛЕКОМ МПК» - 20 лет на связи с миром

Несмотря на внушительные показатели уровня проникновения интернет-технологий, в нашей стране по-прежнему остаётся проблема цифрового неравенства: по данным Росстата доступа в интернет нет не только у жителей отдаленных поселений, но и городов — 24% среди городских семей против 43,5% у домохозяйств в сельской местности.

Это настоящий вызов для цифровой индустрии Российской Федерации, в том числе и для «ТЕЛЕКОМ МПК». На протяжении 20 лет наша компания постоянно расширяет своё присутствие в городах на севере Подмосковья, а также на территориях индивидуального жилищного строительства. Мы предоставляем цифровые услуги связи по технологии GPON для садовых товариществ, посёлков и деревень. Если в вашем регионе отсутствует надежное интернет-соединение, оставьте заявку на подключение на нашем сайте или по телефону +7 496 215 01 01.

И тогда следующий День рождения Рунета вы будете отмечать вместе с «ТЕЛЕКОМ МПК»!