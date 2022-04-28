Резидент ОЭЗ «Дубна» начал выпуск продукции в новой упаковке дой-пак

четверг, 28 апреля 2022 | 12:17    
Новости
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Компания «Биофармлаб» запустила производство новой упаковки дой-пак для фасовки парфюмерно-косметической продукции, выпускаемой на заводе в ОЭЗ «Дубна». Мощность современной машины по ее производству составляет 360 тысяч штук в месяц.

Сегодня на заводе «Биофармлаб» в подмосковной технико-внедренческой зоне выпускают более полусотни наименований косметической продукции. Это, в том числе, такие широко известные и популярные в нашей стране и за рубежом бренды, как средства по уходу за кожей Librederm и шампуни «Лошадиная сила», которые производятся на основе отечественных инновационных компонентов.

В сложных условиях санкций резидент ОЭЗ «Дубна» не только не снизил темпы производства, а напротив - находит новые возможности для его совершенствования в рамках программы импортозамещения. Так, недавно компания закупила новое оборудование российского производства – машину по производству косметической продукции в пакетах дой-пак.

"Мы провели успешные пуско-наладочные работы, обучили персонал и сегодня уже приступили к выпуску продукции в новой упаковке", - рассказал генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук. - "Особая гибкая упаковка представляет собой пластиковый пакет с жестким дном. В наполненном состоянии она стоит вертикально и ничем не отличается от упаковки жесткой. Это новшество позволит удешевить себестоимость продукции, что наверняка порадует покупателей. Мощность автоматизированной машины составляет 360 тысяч штук в месяц".

Резидент ОЭЗ «Дубна» поставляет свою продукцию в аптечные сети большинства регионов страны, в крупные торговые сети и намерен выпускать линейку парфюмерно-косметических и пеномоющих средств в новой упаковке как для российского рынка, так и на экспорт. Как пояснил Иван Дымчук, в планах компании развивать контрактное производство парфюмерно-косметических средств и нарастить выпуск продукции до 2,5 миллиона штук в месяц. Такую задачу инвестор намерен решить за счет привлечения партнеров, которые выпускали свою продукцию за рубежом, что в нынешних реалиях не представляется возможным. Также «Биофармлаб» планирует создавать коллаборации с профессиональными косметологами для производства линейки профессиональной косметики.

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