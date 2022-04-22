Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации природных пожаров в Талдоме

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что по замыслу учений в результате неконтролируемого пала травы в районе деревни Людятино городского округа Талдом возникло 7 очагов природных пожаров общей площадью порядка 200 квадратных метров.
«По тактическому замыслу из-за теплой и сухой погоды была угроза распространения огня на земли сельхозназначения и ближайшие населенные пункты. Прибыв на место происшествия, специалисты отработали способы тушения лесных и лесоторфяных пожаров, эвакуацию пострадавших с использованием спасательной мототехники, а также создание минерализованных полос на направлениях распространения фронта пожара», - сообщил Анатолий Плевако.
Первый заместитель начальника госучреждения добавил, что в рамках учений огнеборцы отработали способы разведки очагов лесных пожаров новейшими средствами.
«Пожарные использовали как современную мототехнику для разведки очагов возгораний и расчета скорости и направления распространения огня, так и беспилотные летательные аппараты. Помимо этого, к тушению лесного пожара были привлечены добровольцы, чтобы отработать взаимодействие с различными экстренными службами. Всего в учениях были задействованы более 100 человек и 20 единиц пожарно-спасательной техники», - заключил Анатолий Плевако.