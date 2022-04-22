Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации природных пожаров в Талдоме

пятница, 22 апреля 2022 | 18:36    
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В четверг, 21 апреля, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с силами Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Талдомского городского округа, сотрудниками ГКУ МО «Мособллес», огнеборцами 38-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС Россиии по Московской области, полиции и скорой помощи. Мероприятие прошло на территории лесхоза городского округа Талдом.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что по замыслу учений в результате неконтролируемого пала травы в районе деревни Людятино городского округа Талдом возникло 7 очагов природных пожаров общей площадью порядка 200 квадратных метров.

«По тактическому замыслу из-за теплой и сухой погоды была угроза распространения огня на земли сельхозназначения и ближайшие населенные пункты. Прибыв на место происшествия, специалисты отработали способы тушения лесных и лесоторфяных пожаров, эвакуацию пострадавших с использованием спасательной мототехники, а также создание минерализованных полос на направлениях распространения фронта пожара», - сообщил Анатолий Плевако.

Первый заместитель начальника госучреждения добавил, что в рамках учений огнеборцы отработали способы разведки очагов лесных пожаров новейшими средствами.

«Пожарные использовали как современную мототехнику для разведки очагов возгораний и расчета скорости и направления распространения огня, так и беспилотные летательные аппараты. Помимо этого, к тушению лесного пожара были привлечены добровольцы, чтобы отработать взаимодействие с различными экстренными службами. Всего в учениях были задействованы более 100 человек и 20 единиц пожарно-спасательной техники», - заключил Анатолий Плевако.

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