Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации природных пожаров в Талдоме

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что по замыслу учений в результате неконтролируемого пала травы в районе деревни Людятино городского округа Талдом возникло 7 очагов природных пожаров общей площадью порядка 200 квадратных метров.

«По тактическому замыслу из-за теплой и сухой погоды была угроза распространения огня на земли сельхозназначения и ближайшие населенные пункты. Прибыв на место происшествия, специалисты отработали способы тушения лесных и лесоторфяных пожаров, эвакуацию пострадавших с использованием спасательной мототехники, а также создание минерализованных полос на направлениях распространения фронта пожара», - сообщил Анатолий Плевако.

Первый заместитель начальника госучреждения добавил, что в рамках учений огнеборцы отработали способы разведки очагов лесных пожаров новейшими средствами.