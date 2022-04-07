Проект Hopper IT вошел в шорт-лист премии Russian Intranet Awards

Russian Intranet Awards - первая экспертная интранет-премия в России, которая развивает интранет-индустрию, поощряет и мотивирует лучшие кейсы, сильных интранет-лидеров и их команды. Состав жюри премии этого года, кандидатом на которую стал резидент ОЭЗ «Дубна» компания Hopper IT, достаточно представительный - интранет-эксперты и консультанты с 10-летним опытом, победители международных интранет-премий и их основатели.

МФЦ г. Москвы – многофункциональные центры, в которых ежедневно получают услуги порядка 12 миллионов граждан. Чтобы персонал центров, а это более 10 тысяч специалистов, работал слаженно, руководство приняло решение запустить внутреннюю соцсеть и развить корпоративный портал.

Задачей специалистов Hopper IT было упростить горожанам доступ к государственным или муниципальным сервисам. Резидент ОЭЗ «Дубна» с ней успешно справился, а доказательством тому стало включение команды Hopper IT в шорт-лист премии Russian Intranet Awards.

"Корпоративный портал с обширной базой знаний для МФЦ Москвы с прозрачной организационной структурой, телефонным справочником и новостной лентой - это одно из наших любимых детищ", - рассказала генеральный директор Hopper IT Наталья Краснобаева. - "Портал позволяет объединить, скоординировать и упростить работу более 10 тысяч сотрудников в почти 140 центрах обслуживания москвичей. Для этого нашими специалистами была создана внутренняя соцсеть - единая точка коммуникации для всех сотрудников, в которой можно говорить не только о работе; единую базу знаний для консультации граждан по 280 видам услуг структурировать и разложить по полочкам таким образом, чтобы поиск нужной информации занимал буквально пару секунд. Кроме того, мы создали рейтинг с автоматическим определением лидеров и оценкой качества работы отделений, а также построили модуль карьерной траектории сотрудника, повышающий мотивацию".

Для создания интранета ГБУ МФЦ разработчики использовали решение «1С-Битрикс24:Энтерпрайз», которое соответствует всем требованиям для реализации проекта. Критериями при выборе послужили объемный функционал, который закрывает все задачи компании, оптимальная стоимость и высокая скорость работы системы. надежный уровень безопасности, а также гибкая платформа для адаптации разработанного решения и удобный интерфейс для управления контентом.

Таким образом сегодня с помощью корпоративного портала разработки Hopper IT многотысячный персонал МФЦ в 20 отделениях одиннадцати округов Москвы имеют возможность работать сообща - обсуждать дела и личные достижения, стать ближе друг к другу.