Пожилые люди и инвалиды Дубны смогут обратиться к социальным работникам за помощью

Пожилые люди часто нуждаются в помощи и поддержке. Порой у родственников не хватает времени на выполнение регулярных социально-бытовых задач.

В такие моменты появляется необходимость воспользоваться услугами грамотных специалистов. Уход за пожилыми людьми — это не всегда обращения в дома престарелых или за помощью сиделки. Оказывать единоразовую или регулярную помощь могут социальные работники специализированных организаций. .

Социальные работники выполняют услуги бытового, психологического, медицинского, педагогического и иного характера в зависимости от пожеланий и нужд получателей услуг.

Работа с пожилыми людьми подразумевает наличие определенных личностных качеств. Важно понимать, что обслуживание пенсионеров — работа ответственная и кропотливая. Необходимо общаться тактично, быть готовым физически помочь человеку переместиться, а также ответить на звонок в любое время дня и ночи.

Какими же профессиональными и личностными качествами должны обладать социальные работники?

Терпимость

Пожилые люди склонны выполнять обыденные вещи в разы медленнее, имеют свойство переспрашивать несколько раз, сомневаться, повторять одно и то же, их настроение может непредсказуемо меняться. Только подготовленные и психически устойчивые люди способны терпеливо ожидать, подсказывать, повторять и напоминать о чем-то человеку изо дня в день.

Ответственность

Социальные работники должны помнить о значимости их работы. Своевременно навещать пожилого человека, звонить ему, интересоваться состоянием здоровья, покупать требуемое и вовремя оказывать необходимую помощь. Важно уметь отслеживать изменения в настроении и самочувствии получателя услуг, так как не всегда люди в возрасте сообщают об этом самостоятельно.

Эмпатия и доброта

Для большинства пенсионеров сопереживание и отзывчивость социального работника являются одними из наиболее значимых критериев взаимодействия. Покупка продуктов, помощь в приготовлении пищи и контроль за приемом лекарств вовремя — это удобно. Но гораздо более приятно рассказать социальному работнику интересную историю, поделиться своими переживаниями и услышать что-то одобряющее и искреннее в ответ. Иными словами, почувствовать себя нужным.

Отзывчивость

Не всегда следует действовать по строго установленному регламенту. Иногда необходимо подстроиться под человека, предугадать наиболее комфортное для него решение проблемы, подсказать или объяснить что-то дополнительно, а также потратить больше времени, чем планировалось. Нужно уметь оперативно решать проблемы любого уровня сложности, быть мобильным и всегда готовым прийти на помощь.

Честность

Бескорыстие и добропорядочность должны определять будущего социального работника. Не стоит создавать дополнительные переживания для пожилого человека и его родственников. При покупке лекарств и продуктов важно предоставлять чеки и сдачу, не брать подарки, в том числе и материальные, от получателей услуг. В целом, социальные работники должны действовать прозрачно и ничего не утаивать от получателей услуг.

Физическая подготовка

Хорошее здоровье и физическая выносливость также являются немаловажными критериями в работе. Пожилой человек может иметь проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в таком случае ему понадобится помощь при передвижении. Важно заранее узнать у социального работника, насколько здоровье и физическая сила позволят ему справиться с поставленной задачей.

«Вакансия социального работника действительно востребована и необходима. Она подходит открытым для общения людям, готовым помогать и сопереживать тем, кто в этом нуждается. Среди прочих важных качеств — ответственность, порядочность, доверие и чувство такта. Важно быть компетентным во всех вопросах, которые могут возникать по ходу работы, уметь выбирать наиболее оптимальный вариант решения проблемы, а также оказывать помощь на высоком уровне», — рассказала Владислава Графова, руководитель участка в подразделении АНО «Центр социального обслуживания Московской области» в городе Дубна.

Сотрудники АНО «Центр социального обслуживания Московской области» проконсультируют всех желающих по вопросам оказания социальных услуг пожилым людям и инвалидам на дому.

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