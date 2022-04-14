Поздравляем Юрия Цолаковича Оганесяна с днем рождения!

От всей души желаем Ю.Ц. Оганесяну долгих лет интересной, насыщенной событиями и творческими свершениями жизни, неиссякаемой энергии, здоровья, бодрости и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности на благо мировой науки!

Юрий Цолакович родился 14 апреля 1933 года в Ростове-на-Дону в армянской семье. Детские и школьные годы прошли в Ереване, куда его семья переехала в 1939 году по причине принятия приглашения на работу отца Юрия Оганесяна. В 1956 году окончил МИФИ. В 1970 году Оганесяну присвоена степень доктора физико-математических наук, тема докторской диссертации, защищённой в ОИЯИ: «Деление возбужденных ядер и возможности синтеза новых изотопов». Член-корреспондент АН СССР c 1990 г. — Отделение ядерной физики (ядерная физика). Академик РАН с 2003 г. — Отделение физических наук РАН. Председатель Научного совета РАН по прикладной ядерной физике.