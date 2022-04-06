Пейзажи Русского Севера глазами словацкой художницы

Экспозиция условно разделена на четыре темы: «Симбиоз», «Белые ночи на острове Кий», «Полярный день в Мурманске», «Осень на Ладоге», каждая из которых предварена впечатлениями от посещенных автором мест. Картины буквально дышат спокойствием и величием северной природы.

Мария Бали является специалистом по урбанистике, на Родине она работала ландшафтным архитектором, сосредоточиваясь на изучении садово-паркового искусства с формированием открытых дышащих пространств городов. Несмотря на то, что написанием картин Мария стала заниматься около пяти лет назад, в Дубне проходит уже третья ее выставка, а технику живописи художница выбрала одну из самых сложных для воплощения.

Акварель – водная, прозрачная краска, и все, что пишется ею, должно быть написано без исправлений и наноситься не более чем в три слоя, чтобы цвета оставались чистыми.

«Акварель – это такая техника, которая позволяет оставить немного свободы краске, расходящейся по бумаге. Потом я немного направляю это движение. Симбиоз возникает между акварелью, которая живет своей жизнью, и художником, который вместе с ней создает пейзажи, — поясняет автор. — Эта удивительная техника дает прекрасную возможность запечатлеть мгновение изменчивой и мимолетной красоты пейзажа», — объясняет название выставки Мария Бали.

Суровые северные пейзажи оживают под легкой рукой художницы. Русский Север привлек ее, когда она училась живописи, в поездках на пленэры вместе с русскими художниками. В Словакии совсем другой ландшафт, а потому Север России притягивает Марию как новый для нее мир.

«Я вижу в Русском Севере космос, безграничный космос для себя. Человек чувствует себя таким маленьким при этом и ощущает очень большую силу, энергию природы», — рассказывает она.

На открытии выставки с поздравлениями автору выступили помощник директора ЛИТ по международному сотрудничеству и работе с кадрами Эдик Айрян, заместитель директора ЛИТ по научной работе Ян Буша, помощник директора ОИЯИ Самвел Арутюнян, руководитель Департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин. Ученики детской музыкальной школы Дубны исполнили музыкальные номера: Винсент Гаспарян – на фортепиано и дочь Марии – на балалайке.

Выставка продолжит свою работу до 9 мая.