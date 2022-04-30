Первый IT-марафон в ОЭЗ «Дубна» назвал команды победителей

суббота, 30 апреля 2022 | 10:39    
Новости
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В ОЭЗ «Дубна» финишировал хакатон «Цифра.zone|Технологическая модернизация», впервые организованный Управляющей компанией. Победителями двухнедельного ИТ-марафона стали 8 команд, представители которых получат, кроме финансовой поддержки из призового фонда соревнований, возможность стажировки и участия в реальных проектах, в том числе компаний-резидентов ОЭЗ.

Напомним, что организаторами хакатона стали Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и ее Цифровой гараж, компания «Интеллектуальные решения» и Университет «Дубна». Партнерами мероприятия выступили министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Объединенный институт ядерных исследований, резиденты ОЭЗ «Дубна» компании «НПП Детектор» и «Икс Ред Групп», а также компании «Дубна Роботикс» и «Цифровая лаборатория».

В хакатоне приняли участие более 120 человек из 20 городов России, половина из них – студенты университета «Дубна». Интерес к конкурсу, который, по сути, стал всероссийским, проявили МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Баумана, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский политехнический университет, Волгоградский государственный университет и другие вузы. От наукограда в ИТ-соревнованиях участвовали также старшеклассники школы №9 и гимназии №11.

Компании «НПП Детектор», «Икс Ред Групп», «Дубна Роботикс» и «Цифровая лаборатория» представили будущим специалистам сферы информационных технологий для решения реальные задачи в трех направлениях: искусственный интеллект, создание 3D-моделей, информационные процессы. На презентации команд экспертное жюри в первую очередь оценивало соответствие полученному заданию и оригинальность технологичных решений.

В результате в финал ИТ-марафона вышли 17 команд, а победителями стали 8 команд, представляющие Университет «Дубна» и его филиал в городе Протвино, МГУ и Волгоградский государственный университет.

В число призеров вошли

Направление «Искусственный интеллект»

Задача 1: qwerty123
Задача 2: CyberFruits

Направление «Создание 3D моделей»

Задача 1: mt19937, Kadmus dev
Задача 2: Dicere

Направление «Информационные процессы»

1 место: Орочьи технологии inc.
2 место: AYVA
3 место: Хакаботы

Специальный приз от Объединенного института ядерных исследований получили команды Орочьи технологии inc. и Kadmus dev, которые пройдут стажировку в международном центре с возможностью принять участие в реальных проектах.

Все конкурсанты награждены дипломами участника, команды-победители получат денежные вознаграждения из призового фонда хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация», также им будет предложена оплачиваемая стажировка.

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