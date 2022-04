ОИЯИ-Россия-Сербия: поиск нового на стыке IT, физики и биологии

Совместные исследования, проводимые ЛРБ и ЛИТ, по разработке и внедрению алгоритмов автоматизации радиобиологических исследований, послужили началом сотрудничества ОИЯИ и научных организаций ассоциированного члена ОИЯИ Республики Сербии. Проект “The Computer-Assisted Identification, Characterization, and Modeling of the Histological Data”, был поддержан в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ и Министерством образования и науки Республики Сербия, и стартовал в 2022 году. В проекте активно участвуют представители институтов Сербии и научных центров Белградского университета.

«Мы надеемся, что, работая сообща, мы достигнем ярких результатов, ведь объединение в одном проекте физики с биологией в сочетании с самыми современными компьютерными технологиями дает широкие перспективы в исследованиях», — отметила зам. директора ЛИТ ОИЯИ Т. А. Стриж, открывая заседание.

От имени коллектива ЛРБ ОИЯИ участников приветствовал директор Лаборатории А. Н. Бугай.

«Сейчас происходит своего рода революция в биологических исследованиях. В них все активнее используются современные информационные технологии на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта, они становятся неотъемлемыми инструментами в биологии», — подчеркнул он.

С сербской стороны к участникам обратились директор Физической лаборатории Института «Винча» Роман Бальванович и руководитель проекта Марко Чосич. Они выразили надежду, что такие встречи станут регулярными и со временем приобретут формат конференции.

В работе совещания приняли также участие сотрудники ЛФВЭ ОИЯИ и Тверского государственного университета.

Участники обсудили ряд актуальных проблем в области нейрорадиобиологии и радиологии, а также технологические и информационные средства для автоматизации проведения соответствующих исследований и обработки данных. В частности, рассматривались проблемы изучения поведенческих реакций и анализа морфофункциональных изменений в мозге лабораторных животных после облучения, перспективные методы томографии и диагностики рака.

Итоги совещания были подведены на общей дискуссии. Рассматривалась возможность дальнейшего развития информационной системы (совместный проект ЛИТ и ЛРБ), включение в нее специализированных алгоритмических блоков и сервисов для совместных биомедицинских исследований. Представляет интерес разработка алгоритмов на базе, как классических методов, так и методов машинного и глубокого обучения для автоматизации обработки результатов гистологических исследований. Видятся перспективными совместные исследования научных групп Тверского университета и университета Белграда на базе подходов развиваемыми этими научными группами.

Участники отметили эффективность формата мероприятия и в качестве следующего практического шага договорились организовать серию тематических семинаров, посвященных применению информационных технологий и алгоритмов для решения фундаментальных и прикладных задач в области биологии и физики.