Ограничение движения на участке дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» (Дмитровское шоссе)

четверг, 14 апреля 2022 | 10:32
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С 16 по 21 апреля будут перекрывать движение на 35-м км трассы на не более чем 20 минут в период с 23:30 до 6:00.
Ограничение введут из-за строительства путепровода на Северном обходе Лобни.
Водители могут объехать место производства работ через Рогачевское шоссе и улично-дорожную сеть Лобни.
Напоминаем, путепровод возводят в рамках первого этапа строительства Северного обхода Лобни. Движение транспорта по сооружению планируют открыть в декабре этого года.