ОЭЗ "Дубна": прошел еще один год

суббота, 23 апреля 2022 | 09:07
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В 2021 году ОЭЗ «Дубна» отметила 15-летие со дня образования. Тогда, 22 апреля, в честь этой даты в Конгресс-центре состоялся юбилейный деловой приём «Территория бизнеса», участие в котором приняла министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Праздник завершился, а коллектив Управляющей компании ОЭЗ продолжил активно работать – привлекать новые высокотехнологичные компании, строить необходимую для реализации их проектов инфраструктуру, совершенствовать и расширять оказываемые инвесторам услуги.
Исполнился ровно год с того памятного торжества. За это время случилось много нового:
- Ряды инвесторов пополнили еще 15 новых технологичных компаний с рекордными инвестициями;
- 3 резидента запустили новые производства;
- На территории ОЭЗ приступили к строительству собственных объектов ее крупнейшие резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «НЦСД»;
- Был введен в эксплуатацию долгожданный питающий центр «Долино», который позволит принимать на подмосковную площадку еще больше энергоемких компаний, произошли другие значимые события.
«Дубна» не останавливается в своем развитии, амбициозном стремлении и впредь подтверждать статус ОЭЗ №1 в России – повышает показатели по всем направлениям деятельности и вновь готовится принять участие в рейтинге на самую привлекательную в инвестиционном плане территорию среди российских ОЭЗ.