ОЭЗ "Дубна": прошел еще один год

Праздник завершился, а коллектив Управляющей компании ОЭЗ продолжил активно работать – привлекать новые высокотехнологичные компании, строить необходимую для реализации их проектов инфраструктуру, совершенствовать и расширять оказываемые инвесторам услуги.

Исполнился ровно год с того памятного торжества. За это время случилось много нового:

Ряды инвесторов пополнили еще 15 новых технологичных компаний с рекордными инвестициями;

3 резидента запустили новые производства;

На территории ОЭЗ приступили к строительству собственных объектов ее крупнейшие резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «НЦСД»;

Был введен в эксплуатацию долгожданный питающий центр «Долино», который позволит принимать на подмосковную площадку еще больше энергоемких компаний, произошли другие значимые события.

«Дубна» не останавливается в своем развитии, амбициозном стремлении и впредь подтверждать статус ОЭЗ №1 в России – повышает показатели по всем направлениям деятельности и вновь готовится принять участие в рейтинге на самую привлекательную в инвестиционном плане территорию среди российских ОЭЗ.