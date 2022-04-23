ОЭЗ "Дубна": прошел еще один год

суббота, 23 апреля 2022 | 09:07    
Новости
     35
В 2021 году ОЭЗ «Дубна» отметила 15-летие со дня образования. Тогда, 22 апреля, в честь этой даты в Конгресс-центре состоялся юбилейный деловой приём «Территория бизнеса», участие в котором приняла министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Праздник завершился, а коллектив Управляющей компании ОЭЗ продолжил активно работать – привлекать новые высокотехнологичные компании, строить необходимую для реализации их проектов инфраструктуру, совершенствовать и расширять оказываемые инвесторам услуги.

Исполнился ровно год с того памятного торжества. За это время случилось много нового:

  • Ряды инвесторов пополнили еще 15 новых технологичных компаний с рекордными инвестициями;
  • 3 резидента запустили новые производства;
  • На территории ОЭЗ приступили к строительству собственных объектов ее крупнейшие резиденты «Ядро Фаб Дубна» и «НЦСД»;
  • Был введен в эксплуатацию долгожданный питающий центр «Долино», который позволит принимать на подмосковную площадку еще больше энергоемких компаний, произошли другие значимые события.

«Дубна» не останавливается в своем развитии, амбициозном стремлении и впредь подтверждать статус ОЭЗ №1 в России – повышает показатели по всем направлениям деятельности и вновь готовится принять участие в рейтинге на самую привлекательную в инвестиционном плане территорию среди российских ОЭЗ.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
18.04.2022 | 19:13   
Новости
    31
В Дубне запускают серийное производство детских медицинских консолей CADUCEUS
Один из ведущих отечественных разработчиков и производителей медицинской техники компания «ВестМедГрупп» расширяет...
ОЭЗ Дубна | ВестМедГрупп
18.04.2022 | 19:29   
Новости
    43
На международной медицинской выставке в Ташкенте компания «ЕЛС-МЕД» из Дубны продемонстрировала ультразвуковые системы последнего поколения
Высококлассное оборудование на заводе в ОЭЗ «Дубна» резидент выпускает около полугода, и сегодня оно уже пользуется...
ОЭЗ Дубна | ЕЛС-МЕД
22.04.2022 | 10:21   
Новости
    32
«Фабрика РТТ» из Дубны подтвердила происхождение ускорителей Halcyon сертификатом СТ-1
Резидент ОЭЗ «Дубна» российское предприятие «Фабрика РТТ» (входит в группу компаний «Р-Фарм») получило сертификат...
ОЭЗ Дубна | Фабрика РТТ