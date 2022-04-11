Образцы продукции НПК «Дедал» заинтересовали участников Форума «Госзаказ-2022»

XVII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ-2022 проходил в Москве в Инновационном центре «Сколково» под девизом «Время российской промышленности». В нем приняли участие эксперты, заказчики и поставщики, представители органов власти, регулирующие контрактную систему в стране.

На Форуме обсуждались возможности развития промышленности в условиях западных санкций, меры поддержки отечественных производителей. Последние достижения российских производителей демонстрировались на выставке.

Из всех экспонатов масштабной экспозиции особый интерес участников и гостей вызвал объединенный стенд Госкорпорации «Росатом». Традиционно в выставочной части мероприятия был представлен и «НПК «Дедал», который входит в Блок безопасности госкорпорации.

Резидент ОЭЗ «Дубна» продемонстрировал серийно выпускаемые изделия, которые сегодня пользуются большим спросом. Так, например, стационарный автономный пост технического наблюдения «Гренадер» с системой видеонаблюдения «Кивер» был принят на снабжение погранслужбой ФСБ еще в 2015 году и пользуется популярностью до настоящего времени.

Экспонировалась и последняя модификация «Кивер-М» - двухспектральная комбинированная система раннего обнаружения состоит из видеокамеры с цветным изображением и тепловизионного прибора, установленных на опорно-поворотном устройстве. Широкие возможности у представленной системы тепловизионного наблюдения «Кивер-ДК», которая позволяет измерять температуру тела людей в потоке, отслеживать одновременно до 45 целей в реальном времени посредством видеоаналитики, а также передавать данные в систему контроля и управления доступом предприятия.

Еще одна - комбинированная система мониторинга «Спектр» включена в реестр инновационной продукции Московской области. Она представляет собой средство поиска и обнаружения с выдачей сигнала срабатывания при перемещении через контрольную зону предметов, запрещенных к проносу, из черных и цветных металлов, а также ядерных материалов и радиоактивных веществ, скрываемых человеком от непосредственного визуального наблюдения, для обеспечения радиационной безопасности. Система используется для повышения уровня защищенности ядерно-опасных объектов и массовых мероприятий, способна противодействовать угрозам ядерного терроризма.

В день открытия выставку посетил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. На стенде АО «НПК «Дедал» представители компании рассказали вице-премьеру о направлениях деятельности предприятия, серийных изделиях, а также о последних инновационных разработках. По результатам работы на Форуме-выставке АО «НПК «Дедал» было отмечено Дипломом.