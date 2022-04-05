О заседании Совета депутатов городского округа Дубна 31 марта 2022 года

Первым вопросом обсудили изменения в бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Помимо прочего, предусмотрены затраты на ремонт помещений городской библиотеки семейного чтения на Большой Волге и новый забор в 7-й школе. Выделяется дополнительное финансирование на обустройство тротуаров. Добавляются средства на поддержку жителей в трудной жизненной ситуации.

Основные характеристики бюджета на 2022 год после корректировки: общий объем доходов – 3 117 181,15 тыс. рублей; расходов – 3 166 706,27 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 49 525,12 тыс. рублей.

Во исполнение требований федерального законодательства депутаты утвердили два перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия:

при осуществлении муниципального жилищного контроля;

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

Утверждены ключевые показатели муниципального жилищного контроля и муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (их целевые значения, индикативные показатели, используемые для оценки результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля по этим двум направлениям).

Совет депутатов принял новое Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Дубна. Два ранее действовавших положения объединили и привели в соответствие с нормами Градостроительного кодекса.

Технические правки (изменение отдельных наименований) внесены в Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности и в Положение о гимне города.

Далее депутаты заслушали отчет Комитета по управлению имуществом о результатах приватизации муниципального имущества за 2021 год. В бюджет города поступило 3 879 491,79 руб. от продажи нежилых помещений. При этом пять объектов, входивших в прогнозный план, приватизированы не были, поскольку не стояли на кадастровом учете.

Контрольно-счетная палата Дубны рекомендовала КУИ провести инвентаризацию договоров, начиная с 2009 года. А депутаты предложили учесть все замечания и не допускать в дальнейшем таких недоработок.

Из государственной собственности Московской области безвозмездно переданы в муниципальную собственность музыкальные инструменты: ксилофоны и наборы барабанов для Детской музыкальной школы и Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Перечень согласован единогласно.

Принято за основу решение о создании рабочей группы при Совете депутатов по вопросам загрязнения и браконьерства на водных объектах в Дубне – для содействия надзорным органам.

По ходатайству Главы города Почетной грамотой Совета депутатов награждены Лидия Николаевна Васильева – преподаватель-хореограф Детской балетной студии «Фантазия» с 1987 года по 2010 год и Мария Николаевна Журавлева – директор балетной студии с 2003 года по 2008 год.

По ходатайству трудовых коллективов Благодарностью Совета депутатов отмечены достижения:

специалисты МАУ «Городские парки» – главный инженер Игорь Александрович Махнов и заведующий отделом эксплуатации и содержания ледового катка Илья Анатольевич Морозов;

сотрудники ДК «Октябрь» – завотделом Елена Николаевна Аликова, машинист сцены Андрей Геннадьевич Башмаров, руководитель Народной фотостудии «Образ» Вячеслав Витальевич Новожилов, завмастерской Ирина Владимировна Платонова, хормейстер Марина Валентиновна Чайковская и художественный руководитель Народного коллектива «Академический хор» Наталья Петровна Шурыгина, балетмейстер Народного хореографического коллектива «Калинка» Ирина Борисовна Яцкова.

Утвержден План нормотворческой работы Совета депутатов на II квартал текущего года.

Завершающим стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа Дубна Ксенофонтова Александра Владимировича. Как пояснил Александр Владимирович, это связано с его назначением на государственную службу. Депутаты приняли заявление об отставке и пожелали коллеге успехов на новом посту.

Напомним, что обратиться в Совет депутатов можно по телефону 218-05-15, доб. 238 и 239, или по электронной почте sddubna@mail.ru