О внеочередном заседании Совета депутатов Дубны 21 апреля 2022 года

Предварительно они были внимательно изучены и проработаны на постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям.

Первым вопросом повестки дня депутаты утвердили Порядок определения случаев установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Дубна, в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Граждане и юридические лица могут обратиться с ходатайством в Администрацию городского округа, если вид их деятельности предусмотрен соответствующим Законом Московской области. В течение одного рабочего дня должны быть направлены межведомственные запросы в четыре региональные инстанции: Министерство инвестиций, промышленности и науки, Комитет по архитектуре и градостроительству, Управление Росреестра и Управление федеральной налоговой службы. Общий срок рассмотрения заявки – не более 20 рабочих дней.

При положительном решении льготная арендная плата устанавливается на 1 год. В договоре указываются обязательства арендатора по реализации проекта и право в случае выполнения дорожной карты продлить срок действия этой льготы на 2023 и 2024 годы.

Вторым рассмотрели вопрос «Об установлении в 2022 году особенностей при осуществлении градостроительной деятельности». Голосование также было единогласным. Согласно документу, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки или межевания территории городского округа Дубна с момента оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах не может превышать один месяц.

Полные тексты решений Совета депутатов будут размещены на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна www.naukograd-dubna.ru.

Напомним, что обратиться в Совет депутатов можно по телефону 218-05-15, доб. 238 и 239, или по электронной почте sddubna@mail.ru.