О летнем ямочном ремонте дорог в Дубне

пятница, 29 апреля 2022 | 11:55    
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Трещины, провалы, выбоины на дорогах – после зимы специалисты городской администрации Дубны оцифровали все проблемные зоны и составили перечень для ямочного ремонта.

Во время планового объезда городских территорий Глава Дубны Сергей Куликов лично проверил, как реставрирует поврежденные участки дубненское МБУ с учетом того, что мощности у него не очень большие: специальный аппарат, рециклер, готовит горячую асфальтобетонную смесь в объеме около полутора кубов. Это, можно сказать, предварительный этап. С нетерпением ждем, когда откроются асфальтовые заводы: пока в округе не развернул производство ни один.

Подрядчик, который займется ямочным ремонтом в Дубне, определен, представитель компании вместе с представителями городской администрации осмотрел фронт работ. Только за май нужно привести в порядок в общей сложности 2,5 тысячи квадратных метров. Летом дорожные работы продолжатся. На некоторых улицах будут полностью сменено дорожное покрытие. В том числе на тех, по которым было много обращений жителей.

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благоустройство
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дороги
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