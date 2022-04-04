Новости о ситуации с аварийным домом по адресу Понтекорво, 18

понедельник, 04 апреля 2022 | 09:52    
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Пришло заключение экспертов Московского государственного строительного университета по дому 18 на улице Понтекорво. С результатами ознакомили жителей.

Тема болезненная и сложная, затрагивает интересы многих семей, поэтому в зале городской администрации собрались жильцы почти всех 45 квартир аварийной секции.

Вердикт специалистов: дальнейшая эксплуатация возможна только после выполнения комплексных проектно-изыскательских работ с детальным осмотром конструкции здания и грунтового основания. Это займет много времени, так что рекомендуется расселить эту секцию.

От имени Администрации Дубны направлено письмо на имя губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева с просьбой выделить средства на расселение. Тем, кто воспользовался временным жильем, будет выплачена компенсация за коммунальные услуги: электричество, теплоснабжение, вывоз мусора, содержание и ремонт, если нет задолженности за 2021 год.

Обмен информацией, ответы на вопросы, консультирование жильцов будет осуществляться через общий чат в Телеграме.

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