Неделя детской книги в Дубне – это целая серия маленьких праздников и больших открытий для всех, кто любит читать

понедельник, 04 апреля 2022 | 09:33
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Интересную программу с 26 марта по 3 апреля предложили юным дубненцам в городской библиотеке семейного чтения на Большой Волге.
Третьеклассники гимназии №11 соревновались в командной викторине по произведениям детских писателей и в первую очередь Корнея Чуковского. Дело в том, что в этом году Неделя книги приурочена к 140-летию со дня рождения этого классика детской литературы.
А 1 апреля в библиотеке состоялся «Час сказок». Ученики второго класса школы №2 вспоминали и изображали героев русских народных сказок и былин, в также персонажей, придуманных зарубежными авторами. Вкусной наградой за знания и любовь к чтению стали шоколадные медали.