Неделя детской книги в Дубне – это целая серия маленьких праздников и больших открытий для всех, кто любит читать

Третьеклассники гимназии №11 соревновались в командной викторине по произведениям детских писателей и в первую очередь Корнея Чуковского. Дело в том, что в этом году Неделя книги приурочена к 140-летию со дня рождения этого классика детской литературы.

А 1 апреля в библиотеке состоялся «Час сказок». Ученики второго класса школы №2 вспоминали и изображали героев русских народных сказок и былин, в также персонажей, придуманных зарубежными авторами. Вкусной наградой за знания и любовь к чтению стали шоколадные медали.