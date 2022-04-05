Неделя английского языка в Физмат лицее

вторник, 05 апреля 2022 | 19:31    
Новости
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23 и 25 марта 2022 г. сотрудники ОИЯИ Семен Гурский и Елена Бадави приняли участие в «Неделе английского языка», прошедшей в Физико-математическом лицее им. В. Г. Кадышевского. Вниманию учащихся 7-10 классов были представлены англоязычные лекции об истории Объединенного института и развитии ядерных исследований в нашей стране, а также о лечении онкологических заболеваний методом протонной терапии.

Исторический экскурс провела старший специалист Департамента международного сотрудничества Елена Бадави. В своей лекции она затронула аспекты развития ядерной программы в 40-50-х годах XX века и предпосылки образования ОИЯИ, познакомила школьников с современной структурой Института, рассказала о государствах-членах, входящих в его состав, и подчеркнула важность международного вклада в мировые научные исследования.

Из лекции научного сотрудника Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Семена Гурского лицеисты узнали о методе протонной терапии, который широко применяется во всем мире для лечения онкологических заболеваний, о технике, которая при этом используется, и о преимуществах метода перед традиционным хирургическим. Свою лекцию Семен дополнил собственным интерактивным видео, демонстрирующим основные этапы процесса: от получения протонов до доставки пучка к пациенту.

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