Неделя английского языка в Физмат лицее

Исторический экскурс провела старший специалист Департамента международного сотрудничества Елена Бадави. В своей лекции она затронула аспекты развития ядерной программы в 40-50-х годах XX века и предпосылки образования ОИЯИ, познакомила школьников с современной структурой Института, рассказала о государствах-членах, входящих в его состав, и подчеркнула важность международного вклада в мировые научные исследования.

Из лекции научного сотрудника Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова Семена Гурского лицеисты узнали о методе протонной терапии, который широко применяется во всем мире для лечения онкологических заболеваний, о технике, которая при этом используется, и о преимуществах метода перед традиционным хирургическим. Свою лекцию Семен дополнил собственным интерактивным видео, демонстрирующим основные этапы процесса: от получения протонов до доставки пучка к пациенту.