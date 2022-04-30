Наукоград Дубна. История вечного города

В ней собраны воспоминания и рассказы дубненцев, руководителей предприятий, организаций, органов местного самоуправления о становлении и развитии наукограда, о ярких достижениях в производстве, культуре, науке, экономике, спорте, социальной сфере, о реализации крупных региональных и федеральных проектов.

Работа над книгой длилась более двух лет. Инициатором ее создания выступил Совет директоров градообразующих предприятий. Составители сборника – первый мэр Дубны Валерий Прох и журналист Дмитрий Соколов.

На страницах издания представлено много интересной информации, в том числе архивных данных, в также фотоиллюстраций. Уверен, что все, кто интересуется историей нашего города, узнают много нового о его славном прошлом.

Экземпляры книги будут переданы в городские, школьные библиотеки, в университет и на предприятия Дубны.

Скачать книгу можно по ссылке.