Наукоград Дубна. История вечного города

суббота, 30 апреля 2022 | 11:04    
Новости
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Под таким названием вышло в свет новое краеведческое издание: книга под названием «Наукоград Дубна. История вечного города», с посвящением «российскому городу науки и техники».

В ней собраны воспоминания и рассказы дубненцев, руководителей предприятий, организаций, органов местного самоуправления о становлении и развитии наукограда, о ярких достижениях в производстве, культуре, науке, экономике, спорте, социальной сфере, о реализации крупных региональных и федеральных проектов.

Работа над книгой длилась более двух лет. Инициатором ее создания выступил Совет директоров градообразующих предприятий. Составители сборника – первый мэр Дубны Валерий Прох и журналист Дмитрий Соколов.

На страницах издания представлено много интересной информации, в том числе архивных данных, в также фотоиллюстраций. Уверен, что все, кто интересуется историей нашего города, узнают много нового о его славном прошлом.

Экземпляры книги будут переданы в городские, школьные библиотеки, в университет и на предприятия Дубны.

Скачать книгу можно по ссылке.

Тэги: 
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