Научно-техническое сотрудничество с Тульской областью. Следующий шаг

В состав делегации вошли руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов, директор ЛИТ ОИЯИ Владимир Коренков, ученый секретарь ЛРБ Игорь Кошлань, а также сотрудники ЛНФ, ЛЯР, ЛИТ. В течение трех дней ученые ОИЯИ вместе с представителями Тульского государственного университета и Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого прочтут лекции по направлениям математика и информатика, материаловедение, биология и физика, химия. Кроме этого, в программу визита вошло знакомство с работой университетских лабораторий. Визит организован в продолжение контактов, установленных в октябре прошлого года.

Комментируя визит, Андрей Тамонов, выпускник Тульского государственного университета, рассказал о том, по каким направлениям Дубна сотрудничает с университетами Тульского региона.

«Сотрудничество между ОИЯИ и ТулГУ активно развивалось в 1990-е – 2000-е годы, когда многие студенты приезжали в ОИЯИ на преддипломную практику. Визит в ОИЯИ представителей правительства Тульской области и руководства ТулГУ и ТГПУ осенью 2021 года придал новый импульс развитию нашего взаимодействия, — отметил он. – Сейчас мы договорились о дальнейших шагах. Одна из первых инициатив – этот визит — высадка образовательного десанта наших лекторов на тульской земле. На полях этих семинаров шло активное научное общение, завязывались рабочие контакты, которые способны интенсифицировать сотрудничество и придать ему новые направления. Мы также рассчитываем заинтересовать студентов в участии в образовательных программах УНЦ».

21 апреля ученые ОИЯИ приняли участие в семинаре в зале заседаний ученого совета Тульского государственного университета. Семинар собрал большую аудиторию ученых и преподавателей, а также студентов образовательных учреждений города. Прозвучали доклады ученых ОИЯИ и ТулГУ о научных проектах в области материаловедения.

На встрече представителей ОИЯИ с первым заместителем Губернатора Тульской области Вячеславом Федорищевым обсуждалось сотрудничество с НОЦ «Тула ТЕХ. Прозвучало предложение производить на тульских предприятиях высокотехнологичные изделия для крупных проектов ОИЯИ. Помимо этого, стороны обсудили развитие сотрудничества в области подготовки кадров, а также возможность создания информационного центра ОИЯИ на базе Тульского государственного университета.

«Сотрудничество с ОИЯИ – серьезный шаг на пути развития науки в регионе. Партнерские отношения с международным научным центром такого уровня значительно увеличит потенциал и возможности тульских исследователей», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

22 апреля в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого прошли лекции секций «Химия, биология и физика», а также «Математика и информатика».

В завершение визита состоялась встреча делегации ОИЯИ с министром образования Тульской области Алевтиной Шевелевой, на которой стороны обсудили сотрудничество в сфере образовательных программ для школьников. Тульских школьников пригласили приехать на экскурсию в Объединенный институт, а учителей физики Тульской области – принять участие в школе для учителей физики, которую УНЦ ОИЯИ проведет в июне-июле текущего года.