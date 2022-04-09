На Нововоронежской АЭС с участием ОИЯИ создадут уникальную установку по исследованию нейтрино

суббота, 09 апреля 2022 | 12:23    
Новости
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На Нововоронежской АЭС завершилась реализация первого, подготовительного этапа по исследованию свойств нейтрино – одной из самых распространенных и при этом трудноуловимых частиц во Вселенной, которая на сегодняшний день еще недостаточно изучена.

Исследования позволят понять основы физики, устройство Вселенной, а также создать инструмент для дистанционного отслеживания работы атомного реактора, повысив безопасность АЭС.

Инициаторами проекта стали Объединенный институт ядерных исследований (г.Дубна, Московская область) и Воронежский государственный университет.

В качестве площадки выбран инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, работающий в режиме опытно-промышленной эксплуатации 18-месячного топливного цикла. Современный водо-водяной энергетический реактор с ВВЭР-1200 является мощнейшим источником нейтрино на Земле, испуская порядка 600 квинтиллионов нейтрино в секунду.

Группа московских и воронежских физиков совместно с работниками отдела ядерной безопасности и надежности, цеха тепловой автоматики и измерений НВ АЭС в течение двух лет, с 2020 года, измеряла фоновые условия различных технологических помещений АЭС.

С помощью разработанного в Объединенном институте ядерных исследований специального мюонного телескопа и низкофонового пропорционального счетчика был выбран ряд мест, где планируется провести второй этап проекта и установить основное исследовательское оборудование для изучения нейтринного излучения и космических лучей.

"Для осуществления программы нейтринных исследований требуется прецизионная точность измерений. Необходима всеобъемлющая информация как о потоке нейтрино, так и о радиоактивных фонах, связанных с космическим излучением и остаточной естественной радиоактивностью. На следующем этапе работы предполагается установка на АЭС высокочувствительных детекторов, которые будут контролировать поток нейтрино, а также бета-, гамма-, и нейтронные фоны. Дополнительно нами будет создан 3D-анализатор фона космического излучения», – рассказал начальник отдела Объединенного института ядерных исследований Евгений Якушев.

Ранее ученые изучили фоновые условия в исследовательских центрах в Дубне (Московская область), Лионе, Гренобле, лаборатории LSM во Франции. Оценив данные, они пришли к выводу, что на сегодня условия на Нововоронежской АЭС являются одними из самых привлекательных из рассматриваемых в мире.

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