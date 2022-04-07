На NICA завершен сеанс рекордной длительности

четверг, 07 апреля 2022 | 11:32    
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В первый день апреля завершился третий цикл пусконаладочных работ (ПНР) на ускорительном комплексе NICA. Сеанс стал самым продолжительным в истории комплекса. Ученым удалось полностью выполнить широкий спектр поставленных технологических задач.

Нынешний сеанс был нацелен на проверку нового установленного оборудования и обеспечение одновременной работы трех основных ускорителей комплекса NICA: тяжелоионного линейного ускорителя (HILAC) и двух сверхпроводящих циклических ускорителей — Бустера и Нуклотрона. Дополнительной задачей стала проверка в режиме длительной эксплуатации модернизированной системы питания канала выведенного пучка и тестирование новой системы диагностики, установленной в канале.

«Сеанс успешно завершен. Это первый сеанс, когда одновременно работала вся система ускорителей кроме коллайдера. Были отлажены все системы и проведен физический сеанс: коллаборацией SRC накоплено 185 млн взаимодействий углерода с водородной мишенью. Ожидаем, что в этом году будут получены очень интересные, уникальные результаты», — прокомментировал событие вице-директор ОИЯИ, руководитель проекта NICA Владимир Кекелидзе.

«Важность и результаты, полученные в ходе работ в рамках третьего цикла пусконаладки инжекционного комплекса, трудно переоценить, — подчеркивает замдиректора ЛФВЭ ОИЯИ, руководитель цикла пусконаладки Андрей Бутенко. — Впервые все элементы комплекса были запущены и настроены на совместную слаженную работу. Это потребовало полной отдачи от большого коллектива ученых и специалистов в течение почти трех месяцев. Следует отметить, что начало сеанса предварял огромный объем работ по сборке, монтажу и испытаниям уникального оборудования в период с сентября вплоть до конца 2021 года».

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