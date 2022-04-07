На NICA завершен сеанс рекордной длительности

Нынешний сеанс был нацелен на проверку нового установленного оборудования и обеспечение одновременной работы трех основных ускорителей комплекса NICA: тяжелоионного линейного ускорителя (HILAC) и двух сверхпроводящих циклических ускорителей — Бустера и Нуклотрона. Дополнительной задачей стала проверка в режиме длительной эксплуатации модернизированной системы питания канала выведенного пучка и тестирование новой системы диагностики, установленной в канале.

«Сеанс успешно завершен. Это первый сеанс, когда одновременно работала вся система ускорителей кроме коллайдера. Были отлажены все системы и проведен физический сеанс: коллаборацией SRC накоплено 185 млн взаимодействий углерода с водородной мишенью. Ожидаем, что в этом году будут получены очень интересные, уникальные результаты», — прокомментировал событие вице-директор ОИЯИ, руководитель проекта NICA Владимир Кекелидзе.