На международной медицинской выставке в Ташкенте компания «ЕЛС-МЕД» из Дубны продемонстрировала ультразвуковые системы последнего поколения

Международная выставка «Здравоохранение – TIHE 2022» проходит в Ташкенте уже в 26-й раз. Экспозиция является ключевым событием для медицинского сообщества Узбекистана. Традиционно на авторитетной профессиональной площадке демонстрируются в основном самые последние отечественные и мировые достижения в области медицины и здравоохранения.

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области участие в выставке принял член Медико-технического кластера региона компания «ЕЛС-МЕД». Резидент ОЭЗ «Дубна» представил современные ультразвуковые системы экспертного и высокого класса в тематическом разделе «TIHE - медицинская техника и оборудование, лаборатория».

Интерес участников выставки вызвали аппараты модели ЕЛС500, например, портативный аппарат ультразвукового исследования экспертного класса ELS-500-T, который сегодня демонстрирует лучшее качество изображения в своем классе среди отечественных аналогов. Привлекли внимание и модели ЕЛС500Мини, данный аппарат линейного типа на 122 элемента был приобретён врачом частной практики прямо с выставочного стенда. Легкие, с беспроводной системой, они очень удобны в использовании. Аппараты можно было не только увидеть в офлайн режиме, подробно ознакомиться с ними, но и опробовать оборудование в деле, а все пояснения получить тут же, у специалиста компании. Также на выставке была представлена информация о рентгенографическом цифровом аппарате на 2 и 3 рабочих места – его планируется запустить в производство в самое ближайшее время.