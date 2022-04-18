Монета Оганесон в серебре

понедельник, 18 апреля 2022 | 09:18    
Новости
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Центральный банк Республики Армения с 14 апреля 2022 года ввел в обращение памятную монету, посвященную химическому элементу Оганесон (Og).

Монета изготовлена из серебра и ее номинал — 1000 драмов. Выпуск монет количеством 500 штук был отчеканен на Монетном дворе Польши.

Монета весит 33,6 грамма и имеет диаметр 40 мм. На аверсе изображен химический элемент Оганесон (Og), эмблема ОИЯИ, а на реверсе — скульптурный портрет академика Юрия Цолаковича Оганесяна (скульптор – Г. Чубарян, 1979 г.). Автор эскизов – Вардан Варданян.

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