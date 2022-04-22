МФЦ Дубны - победитель конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области»

пятница, 22 апреля 2022 | 12:00    
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В Подмосковье подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области». Победители представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2021 года. Его проводит Минэкономразвития России.

Кто же стал победителем?

  • Среди малых городов – МФЦ г.о. Солнечногорск в Брехово
  • Среди средних городов – МФЦ г.о. Дубна
  • Среди крупных городов – МФЦ г.о. Одинцово в Трехгорке

Лучшие МФЦ выбирали по таким критериям:

  1. широкий перечень государственных и муниципальных услуг;
  2. положительные отзывы посетителей;
  3. транспортная доступность МФЦ;
  4. внедрение инновационных технологий в работу;
  5. использование дополнительных сервисов.
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