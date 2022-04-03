Компания «Дедал» представит новые разработки на Форуме «Госзаказ-2022»

воскресенье, 03 апреля 2022 | 09:34    
Новости
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Научно-производственный комплекс «Дедал» станет участником Форума-выставки «Госзаказ-2022», который пройдет с 6 по 8 апреля в Москве на территории Инновационного центра «Сколково». Резидент ОЭЗ «Дубна», в том числе, продемонстрирует свои самые новейшие разработки в сфере безопасности.

В этом году XVII Всероссийский форум-выставка пройдет под девизом «Время российской промышленности». На единой площадке соберутся представители органов власти всех уровней, Государственной Думы, делового сообщества, руководители госкорпораций и общественных организаций для конструктивного диалога по дальнейшему формированию открытой, конкурентной и эффективной системы расходования бюджетных средств.

На Форуме будут обсуждаться важные вопросы развития промышленности в условиях западных санкций, меры финансовой поддержки отечественных предприятий, а выставка продемонстрирует их последние достижения.

В рамках масштабной экспозиции традиционно будет представлен объединенный стенд Госкорпорации «Росатом». На крупнейшем в России мероприятии в сфере закупок свои последние разработки в области безопасности, а также уже зарекомендовавшие себя серийно выпускаемые изделия продемонстрирует и компания «Научно-производственный комплекс «Дедал», которая входит в Блок безопасности Госкорпорации «Росатом».

На стенде 104 зала «Технопарк» участникам выставки будут представлены образцы продукции предприятия:

  • металлообнаружитель арочный с системой радиационного мониторинга «Спектр», включенный в реестр инновационной продукции Московской области;
  • двухспектральная система видеонаблюдения «Кивер-М»;
  • система тепловизионного наблюдения «Кивер-ДК»;
  • автономный пост технического наблюдения «Гренадер».

Для получения пригласительного билета на выставку необходимо зарегистрироваться на сайте организатора.

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