Компания «Дедал» представит новые разработки на Форуме «Госзаказ-2022»

В этом году XVII Всероссийский форум-выставка пройдет под девизом «Время российской промышленности». На единой площадке соберутся представители органов власти всех уровней, Государственной Думы, делового сообщества, руководители госкорпораций и общественных организаций для конструктивного диалога по дальнейшему формированию открытой, конкурентной и эффективной системы расходования бюджетных средств.

На Форуме будут обсуждаться важные вопросы развития промышленности в условиях западных санкций, меры финансовой поддержки отечественных предприятий, а выставка продемонстрирует их последние достижения.

В рамках масштабной экспозиции традиционно будет представлен объединенный стенд Госкорпорации «Росатом». На крупнейшем в России мероприятии в сфере закупок свои последние разработки в области безопасности, а также уже зарекомендовавшие себя серийно выпускаемые изделия продемонстрирует и компания «Научно-производственный комплекс «Дедал», которая входит в Блок безопасности Госкорпорации «Росатом».

На стенде 104 зала «Технопарк» участникам выставки будут представлены образцы продукции предприятия:

металлообнаружитель арочный с системой радиационного мониторинга «Спектр», включенный в реестр инновационной продукции Московской области;

двухспектральная система видеонаблюдения «Кивер-М»;

система тепловизионного наблюдения «Кивер-ДК»;

автономный пост технического наблюдения «Гренадер».

Для получения пригласительного билета на выставку необходимо зарегистрироваться на сайте организатора.