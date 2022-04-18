История дубненской милиции. Не старейте душой, ветераны!

Пожалуй, к началу 90-ых в МВД был создан чуть ли не оптимальный, структурно отлаженный и эффективный милицейско-ветеранский симбиоз, чётко представлявший и успешно решавший поставленные цели и задачи. Последующие два десятилетия в жизни ветеранских организаций были наиболее содержательными: здесь и участие в практической деятельности своего бывшего ОВД, и профессионально-нравственное воспитании молодых сотрудников, социально-правовая защита ветеранов, проведение многочисленных праздничных и памятных мероприятий и многое другое.

Наши милицейские ветераны успевали повсюду: работали в составе аттестационных комиссий, комиссий по профессиональной этике и Общественных советов, участвовали в инструктажах и проверках несения службы нарядами, в организации конкурсов профессионального мастерства, в работе по подбору кандидатов на службу и по наставничеству… Всего не перечислишь!

Самое главное - ощущая свою востребованность в привычной милицейской среде, они не чувствовали себя посторонними в своём бывшем коллективе, а потому охотно откликались на любые просьбы милицейского руководства.