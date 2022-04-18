История дубненской милиции. Не старейте душой, ветераны!

понедельник, 18 апреля 2022 | 10:43    
Места
     47
В связи с предстоящим 50-летием со дня образования городского отдела внутренних дел продолжаем рассказ об истории дубненской милиции.

В нашей стране много категорий ветеранов, уважаемых и почитаемых народом и государством. Среди них особое место занимают празднующие 17 апреля свой «красный день» в календаре ветераны органов внутренних дел и внутренних войск - люди, длительное время стоявшие на охране правопорядка и интересов государства, проявлявшие мужество и волю в борьбе с преступностью, защищавшие права и свободы граждан.

Вместе со страной (для кого-то это ещё был Советский Союз) они прошли большой и славный путь, органически соединив в себе наше прошлое, настоящее и будущее. Многие из них не раз смотрели опасности в лицо, получили ранения и профессиональные заболевания, но не очерствели душой, сохранив необыкновенный оптимизм и жизнелюбие. Прослужив не один десяток лет в милиции-полиции и честно исполнив свой служебный долг, наши ветераны и сегодня не хотят оставаться безучастными ко всему происходящему в стране, в родном городе, в своём бывшем ОВД-УВД.

Увы, сегодняшние реалии таковы, что некогда востребованный ветеранский опыт стал никому не нужен. С уходом из жизни поколения фронтовиков-победителей (а это была самая неуёмная и потому неудобная ветеранская категория) стало некому заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. А ведь раньше без них не обходился ни один День Победы, ни один День Советской армии и ВМФ, и тем паче - День милиции, где они всегда были почётными и желанными гостями. Пусть повторяемые из года в год ветеранские воспоминания у значительной части действующих сотрудников вызывали ироническую улыбку, но как их сегодня не хватает!

Пришедшее им на смену очередное поколение ветеранов, начинавших свой путь в 60-70-ые годы в тогдашней благополучной советской милиции и отличавшихся образованностью и более высоким уровнем профессионализма, подняло милицейское ветеранское движение на небывалую высоту.

Пожалуй, к началу 90-ых в МВД был создан чуть ли не оптимальный, структурно отлаженный и эффективный милицейско-ветеранский симбиоз, чётко представлявший и успешно решавший поставленные цели и задачи. Последующие два десятилетия в жизни ветеранских организаций были наиболее содержательными: здесь и участие в практической деятельности своего бывшего ОВД, и профессионально-нравственное воспитании молодых сотрудников, социально-правовая защита ветеранов, проведение многочисленных праздничных и памятных мероприятий и многое другое.

Наши милицейские ветераны успевали повсюду: работали в составе аттестационных комиссий, комиссий по профессиональной этике и Общественных советов, участвовали в инструктажах и проверках несения службы нарядами, в организации конкурсов профессионального мастерства, в работе по подбору кандидатов на службу и по наставничеству… Всего не перечислишь!

Самое главное - ощущая свою востребованность в привычной милицейской среде, они не чувствовали себя посторонними в своём бывшем коллективе, а потому охотно откликались на любые просьбы милицейского руководства.

Реформирование милиции больно ударило и по ветеранам. Как-то в одночасье они отошли для руководителей всех мастей на второй план - в погоне за служебными показателями те стали считать их обузой. Всё, на что ныне могут рассчитывать ветераны, – это приглашения на профессиональные торжества да помощь в организации праздничных застолий и похорон. И всё это, заметим, - на фоне чудовищных кадровых (и не только) полицейских проблем...

Не хотелось бы в такой день писать о наболевшем и грустном, да приходится… Тем не менее, с праздником всех вас, неувядающие милицейско-полицейские ветераны разных эпох! Уверены, что вы ещё повоюете!

Тэги: 
Дубна
краеведение
полиция
Источник:
Александр Головин
Автор:
Редакция Новостей
15.04.2022 | 11:06   
Новости
    55
В этом году в Дубне будет благоустроен стадион школы №5
Очередной объект для благоустройства в Дубне – стадион пятой школы в Левобережье. К новому учебному году здесь появится...
благоустройство | Дубна | образование
15.04.2022 | 23:06   
Новости
    779
ДТП 15 апреля на перекрестке улиц Курчатова и Ленинградской в Дубне
Авария произошла в 8:20 с участием трех авто. В результате ДТП пострадали четыре человека. Из них трое сотрудников...
ДТП | Дубна
16.04.2022 | 12:41   
Новости
    33
В Дубне Праздник труда Подмосковья состоялся 14 апреля в ДК «Октябрь»
На торжественном мероприятии глава Дубны Сергей Куликов вместе с заместителем начальника Главного контрольного...
Дубна | праздник