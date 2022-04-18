История дубненской милиции. Не старейте душой, ветераны!

В нашей стране много категорий ветеранов, уважаемых и почитаемых народом и государством. Среди них особое место занимают празднующие 17 апреля свой «красный день» в календаре ветераны органов внутренних дел и внутренних войск - люди, длительное время стоявшие на охране правопорядка и интересов государства, проявлявшие мужество и волю в борьбе с преступностью, защищавшие права и свободы граждан.
Вместе со страной (для кого-то это ещё был Советский Союз) они прошли большой и славный путь, органически соединив в себе наше прошлое, настоящее и будущее. Многие из них не раз смотрели опасности в лицо, получили ранения и профессиональные заболевания, но не очерствели душой, сохранив необыкновенный оптимизм и жизнелюбие. Прослужив не один десяток лет в милиции-полиции и честно исполнив свой служебный долг, наши ветераны и сегодня не хотят оставаться безучастными ко всему происходящему в стране, в родном городе, в своём бывшем ОВД-УВД.
Увы, сегодняшние реалии таковы, что некогда востребованный ветеранский опыт стал никому не нужен. С уходом из жизни поколения фронтовиков-победителей (а это была самая неуёмная и потому неудобная ветеранская категория) стало некому заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. А ведь раньше без них не обходился ни один День Победы, ни один День Советской армии и ВМФ, и тем паче - День милиции, где они всегда были почётными и желанными гостями. Пусть повторяемые из года в год ветеранские воспоминания у значительной части действующих сотрудников вызывали ироническую улыбку, но как их сегодня не хватает!
Пожалуй, к началу 90-ых в МВД был создан чуть ли не оптимальный, структурно отлаженный и эффективный милицейско-ветеранский симбиоз, чётко представлявший и успешно решавший поставленные цели и задачи. Последующие два десятилетия в жизни ветеранских организаций были наиболее содержательными: здесь и участие в практической деятельности своего бывшего ОВД, и профессионально-нравственное воспитании молодых сотрудников, социально-правовая защита ветеранов, проведение многочисленных праздничных и памятных мероприятий и многое другое.
Наши милицейские ветераны успевали повсюду: работали в составе аттестационных комиссий, комиссий по профессиональной этике и Общественных советов, участвовали в инструктажах и проверках несения службы нарядами, в организации конкурсов профессионального мастерства, в работе по подбору кандидатов на службу и по наставничеству… Всего не перечислишь!
Самое главное - ощущая свою востребованность в привычной милицейской среде, они не чувствовали себя посторонними в своём бывшем коллективе, а потому охотно откликались на любые просьбы милицейского руководства.
Реформирование милиции больно ударило и по ветеранам. Как-то в одночасье они отошли для руководителей всех мастей на второй план - в погоне за служебными показателями те стали считать их обузой. Всё, на что ныне могут рассчитывать ветераны, – это приглашения на профессиональные торжества да помощь в организации праздничных застолий и похорон. И всё это, заметим, - на фоне чудовищных кадровых (и не только) полицейских проблем...