Инвесторы из Китая оценили возможности ОЭЗ «Дубна»

В ОЭЗ «Дубна» с ознакомительным визитом побывали представители бизнеса провинции Сычуань, которая расположена на юге центральной части Китая и является одним из крупнейших экономических субъектов страны. Гости представляют три крупнейших компании КНР: Ян Шибин - China Power, основную дочернюю компанию китайской Государственной энергетической инвестиционной корпорации, Гуани Ма – Сhina Telecom, которая обеспечивает высокоскоростную, безопасную и интегрированную наземно-воздушную сеть передачи связи, а также Джан Тихуа – известный во всем мире автомобильный концерн Lifan.

На встрече в Конгресс-центре генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев приветствовал намерения китайских предпринимателей рассмотреть подмосковную территорию для возможной организации здесь собственного бизнеса. Руководитель подробно рассказал потенциальным инвесторам о наукограде и особой экономической зоне – ее инфраструктуре, направлениях деятельности, в которых резиденты реализуют свои проекты, инновационной продукции наукоемких компаний, в том числе с иностранным участием и капиталом. Гости также узнали о широком спектре налоговых и таможенных льгот и преференций, предоставляемых на федеральном и региональном уровне.

Московская область сегодня активно развивает цифровую инфраструктуру. В планах китайских бизнесменов строительство ЦОД, а в дальнейшем - целого технопарка. Поэтому вопросы касались в первую очередь имеющихся для этого мощностей. Антон Афанасьев пояснил, что ОЭЗ в Дубне является лидером среди подобных площадок в России по числу резидентов, и на ее территории компания «НЦСД» уже реализует проект по строительству крупнейшего в России высокотехнологичного коммерческого центра обработки данных. Он отметил, что Управляющая компания ОЭЗ, как сетевая организация, имеет все возможности для обеспечения инвесторов в том числе энергетическими мощностями.

"Мы представляем интересы многих китайских инвесторов из провинции Сычуань, и в настоящее время подыскиваем площадку для локализации бизнеса, вложения инвестиций", - сказал Ян Шибин. – "ОЭЗ «Дубна» стала первой такой площадкой, которую посетили. Исчерпывающая информация, которую мы здесь получили, очень ценна, и мы обязательно обсудим ее, а также возможности локализации бизнеса с нашими предпринимателями. Это очень перспективная площадка для современного технологичного производства, здесь создан благоприятный административный климат. Мы обменялись контактами с руководством ОЭЗ для дальнейших переговоров".

Инфраструктуру ОЭЗ, а также уже действующие предприятия на ее территории гости смогли увидеть, посетив обе площадки технико-внедренческой зоны.