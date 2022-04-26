Хакатон ОЭЗ «Дубна»: встречи в Цифровом гараже

Решить актуальный кейс в кратчайшие сроки, в составе команды, не растеряться в экстремальной ситуации, оформить и представить экспертам результат работы таким образом, чтобы твоя презентация не просто заинтересовала, а попала в число лучших - такова сегодня задача участников хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация», организованного в ОЭЗ «Дубна». Напомним, что это более 100 будущих специалистов сферы информационных технологий из 14 университетов, лицеев и колледжей самых разных регионов России.

В основном, вся работа ведется онлайн, но Цифровой гараж технико-внедренческой зоны открыт и здесь уже прошли несколько очных встреч участников хакатона с заказчиками кейсов и наставниками. На одной из таких встреч знакомимся с действующими лицами конкурса. Для студента первого курса направления «Программная инженерия» университета «Дубна» Алексея Голубева – это первый опыт. Как говорит капитан команды CyberFruits, показалось интересным испытать себя в решении нестандартной задачи, которое потом может пригодиться в реальной жизни.

- Я выбрал направление «Искусственный интеллект», - рассказывает Алексей. - Наша команда «обучает» роботов коллективному взаимодействию, и это можно использовать для любых целей. Например, мы решаем задачу, поставленную компанией «Дубна Роботикс»: группа роботов оптимизированно, как можно быстрее должна очистить территорию от снега. В нашей команде CyberFruits 4 человека, которых объединяет желание вместе поработать, понять, насколько мы можем состояться как команда и конечно, желание победить, ведь это конкурс. Перед каждым членом команды стоят свои цели. У нас два физика, которые работают над математической моделью, и два программиста, реализующих эту математическую модель. Креатив именно в том, что задачу по уборке территории должна исполнить тоже команда, только роботизированная. Не сомневаюсь, что наше решение будет иметь продолжение, и не обязательно ограничиваться только сферой ЖКХ, команда роботов может помогать человеку и в других областях деятельности.

Помимо увлечения ИТ, Алексей любит читать, увлекается музыкой, играет на гитаре, но, по его словам, именно с информационными технологиями связывает будущее. До хакатона уже занимался разработкой игр, этой же теме будет посвящена его курсовая работа. Будущий специалист надеется, что в случае победы в конкурсе сможет пройти стажировку в компании, поработать еще в каком-то реальном проекте. Не сомневается в этом и наставник команды CyberFruits Евгений Киров, который преподает в вузе направление «Сетевые технологии и программирование».

- Стал наставником данного проекта, потому что заинтересовала задача, близкая к увлечению, хобби и тем сторонним проектам, которые мы двигаем в университете «Дубна», это в том числе робототехника, системы управления, компьютерное зрение, есть направление, которое вуз развивает на собственной базе, - говорит Евгений. - Интересно работать с молодыми ребятами, чему-то даже у них учиться и делиться собственным опытом. Конечно, важен определенный опыт в технологиях, но не менее важен практический, жизненный, поэтому моя задача как наставника подсказать более верный путь решения задачи.

Сам Евгений увлекся информационными технологиями еще в школе, а работает в данной сфере уже почти 10 лет. Вполне достаточно, чтобы стать наставником. По его мнению, такая форма как хакатон более полезна будущим ИТ специалистам, чем олимпиады, позволяет решать не синтетические задачи, а реальные проекты действующих высокотехнологичных компаний: «Свежие решения зачастую приходят от молодых специалистов, новых стартапов, которые как раз зарождаются в рамках подобных хакатонов».

Заказчик кейса компания «Дубна Роботикс» - стартап, возникший буквально в начале этого года. Его основная задача заключается в создании коллектива мобильных роботов для очистки от снега, мусора и других отходов заданной территории. Это может быть парковка, производственная площадка, в том числе резидентов ОЭЗ, другие места. Такой «коллектив» мобильных машин, оснащенных системами искусственного интеллекта и специальными чистящими насадками, может действовать согласованно, последовательно и это гораздо более оперативно, экономично, чем выгонять технику, например, бульдозер, снегоуборочную или подметальную машины и т.д.

"Реально достижимый проект, даже с небольшими финансово-экономическими вложениями", - поясняет руководитель компании «Дубна Роботикс» и заказчик кейса на хакатон Георгий Ефимов. – "Мы намерены подключать к нему студентов, молодых специалистов университета «Дубна» и абсолютно убеждены, что задача не только выполнимая, но и актуальная. Это стало понятно при изучении востребованности сферы ЖКУ в таких услугах. В военных целях подобные разработки давно используются, в бытовых пока нет, и мы готовы заполнить эту нишу. Необходимые методики и технологии для достижения поставленной задачи есть. Если победитель хакатона захочет воплотить свои технологические идеи в «железе», то, кроме призового фонда его ждет стажировка в компании - мы готовы продолжить сотрудничество с этими ребятами. Наша компания молодая и талантливые специалисты очень нужны. А данный проект мы планируем завершить в течение года".

Соревнование по трем направлениям: искусственный интеллект, создание 3D-моделей, информационные процессы, продолжаются. До завершения ИТ-марафона осталось совсем немного времени, его итоги будут объявлены уже в конце этой недели, 29 апреля.