Глава Дубны провел совещание о перспективах развития спортивной инфраструктуры наукограда

среда, 06 апреля 2022 | 13:19    
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На встрече во дворце спорта «Радуга» Сергей Куликов обсудил с тренерами и руководством спортивных школ насущные и перспективные вопросы отрасли.

Сергей Куликов рассказал, что администрация городского округа заключила соглашение с Министерством физической культуры и спорта Московской области о включении Дубны в Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на создание в 2024 году модульного спортивного сооружения на месте снесенного спортивного комплекса на стадионе «Волна».

В начале года стартовал один из приоритетных проектов стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации – цифровая трансформация спортивной отрасли. В спортшколах нашего региона внедряется АИС «Мой спорт». В эту систему будут подгружаться протоколы соревнований, контрольно-переводных испытаний, чтобы получить полную картину результатов каждого спортсмена. Жители города также смогут установить приложение и увидеть все спортивные объекты и секции, записаться на занятия, оплатить посещение спортивного учреждения. Платформа является бесплатной для всех пользователей.

Отвечая на вопросы тренеров, Глава рассказал, что в проекте капитальной реконструкции стадиона «Волна» отсутствовала прыжковая яма – ввиду увеличения уличных игровых площадок для занятий волейболом и баскетболом. Но СШ «Дубна» планирует ее размещение для тренировок легкоатлетов. Пока для занятий можно использовать стадион школы №7, оборудованный прыжковой ямой. В проекте реконструкции стадиона школы №5 также планируется обустройство стандартной прыжковой ямы.

Определено финансирование на первоочередной ремонт в 2022 году душевых в бассейне «Карасик», оформляются документы для конкурсных процедур. В следующем году в планах отремонтировать раздевалки.

Также Администрация города прорабатывает вопрос диспансеризации и оформлении листов допуска на спортивные соревнования разного уровня с главным врачом Дубненской горбольницы Алексеем Осиповым: это может быть закрепление за спортсменами врача или отдельный день для прохождения диспансеризации.

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