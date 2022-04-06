Глава Дубны провел совещание о перспективах развития спортивной инфраструктуры наукограда

Сергей Куликов рассказал, что администрация городского округа заключила соглашение с Министерством физической культуры и спорта Московской области о включении Дубны в Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на создание в 2024 году модульного спортивного сооружения на месте снесенного спортивного комплекса на стадионе «Волна».

В начале года стартовал один из приоритетных проектов стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации – цифровая трансформация спортивной отрасли. В спортшколах нашего региона внедряется АИС «Мой спорт». В эту систему будут подгружаться протоколы соревнований, контрольно-переводных испытаний, чтобы получить полную картину результатов каждого спортсмена. Жители города также смогут установить приложение и увидеть все спортивные объекты и секции, записаться на занятия, оплатить посещение спортивного учреждения. Платформа является бесплатной для всех пользователей.

Отвечая на вопросы тренеров, Глава рассказал, что в проекте капитальной реконструкции стадиона «Волна» отсутствовала прыжковая яма – ввиду увеличения уличных игровых площадок для занятий волейболом и баскетболом. Но СШ «Дубна» планирует ее размещение для тренировок легкоатлетов. Пока для занятий можно использовать стадион школы №7, оборудованный прыжковой ямой. В проекте реконструкции стадиона школы №5 также планируется обустройство стандартной прыжковой ямы.

Определено финансирование на первоочередной ремонт в 2022 году душевых в бассейне «Карасик», оформляются документы для конкурсных процедур. В следующем году в планах отремонтировать раздевалки.

Также Администрация города прорабатывает вопрос диспансеризации и оформлении листов допуска на спортивные соревнования разного уровня с главным врачом Дубненской горбольницы Алексеем Осиповым: это может быть закрепление за спортсменами врача или отдельный день для прохождения диспансеризации.