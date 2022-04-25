Глава Дубны объявил благодарность студентам Университета «Дубна» за волонтерскую деятельность

За вклад в развитие добровольческого движения на территории города и волонтерскую помощь сотрудникам МСЧ № 9 и Дубненской городской больницы в пиковый период распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 глава города объявил официальную благодарность студентам Ростиславу Банному, Надежде Быковой, Николаю Липскому, Никите Манову и Елене Цвит.

Также была отмечена волонтерская деятельность студенток колледжа университета: Виктории Кирилловой, Ольги Кузьминой и Ангелины Тумаковой.