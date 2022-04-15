Физики-теоретики университета «Дубна» изучают свойства космических струн, движущихся со скоростью света

В работе исследуется, как распределение в пространстве массы-энергии, а также гравитационных волн, влияет на распространение нулевых струн – космических струн, движущихся со скоростью света.

Космические струны – это протяженные объекты, которые могли появиться в ранней Вселенной. Если космические струны существуют, их проявление можно наблюдать экспериментально по эффектам линзирования, изменению анизотропии микроволнового фона, вкладу в фоновое гравитационное излучение и т.д. Так как механизм возникновения космических струн связан с фундаментальной физикой микромира, их экспериментальное обнаружение имело бы огромное значение для понимания этой физики. Космические струны с конечной массой покоя достаточно хорошо исследованы теоретически. Исследования нулевых струн, не имеющих массы покоя, затрагивают относительно новую область знаний.

Работы по данной тематике ведутся на кафедре инженерно-физического института университета «Дубна» под руководством Д.В. Фурсаева. В состав научного коллектива входит аспирант кафедры В. Тайнов, задачей которого в данной работе было проведение сложных аналитических расчетов на суперкомпьютере «Говорун» в ОИЯИ.

Выполнение работы E.A. Davydov, D.V. Fursaev, V.A. Tainov, “Null cosmic strings: Scattering by black holes, optics, and spacetime content”, Phys. Rev. D 105 (2022) 8, 083510 было поддержано грантом Российского научного фонда.