«Фабрика РТТ» из Дубны подтвердила происхождение ускорителей Halcyon сертификатом СТ-1

пятница, 22 апреля 2022 | 10:21    
Новости
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Резидент ОЭЗ «Дубна» российское предприятие «Фабрика РТТ» (входит в группу компаний «Р-Фарм») получило сертификат происхождения товара СТ-1 на аппарат дистанционной лучевой терапии Halcyon® всех модификаций, что позволит повысить эффективность производства, направленного на импортозамещение. Экспертиза выполнена Торгово-промышленной палатой Московской области.

"Импортозамещение тяжелой медицинской техники является важным фактором для обеспечения качественной и доступной онкологической помощи пациентам и конкурентным преимуществом для российских предприятий", - сказал генеральный директор ООО «Фабрика РТТ» Андрей Попов. - "Системы Halcyon выпускаются нашим предприятием исключительно для российского рынка и важно, что этот ускоритель является одним из самых современных в мире. Наш партнер - компания Varian представила эту модель в 2017 году, а уже в 2021-м мы внедрили и полностью освоили производство всей линейки продукта в соответствии со строгими стандартами качества. Получение сертификата СТ-1 позволит нам существенно снизить стоимость выпускаемой продукции по сравнению с импортными аналогами".

Линейный ускоритель Halcyon производства резидента ОЭЗ «Дубна» отвечает самым высоким требованиям по техническому оснащению отделений радиотерапии и востребован в России благодаря клинической эффективности и таким преимуществам, как компактные размеры, пропускная способность свыше 100 пациентов в день, быстрая установка и ввод в эксплуатацию без ущерба качеству. Лечебный спектр аппарата охватывает лучевую терапию пациентов со злокачественными новообразованиями в области головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, центральной и периферической нервной системы как для радикального лечения, так и паллиативной помощи.

С конца 2021 года «Фабрика РТТ» поставила в российские лечебные учреждения более 10 аппаратов Halcyon собственного производства в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Стратегическое соглашение о локализации производства Halcyon, подписанное «Фабрикой РТТ» и Varian Medical Systems Inc. в сентябре 2019 года, предполагает выпуск до 200 аппаратов в течение 5 лет на заводе в ОЭЗ «Дубна» для поставок внутри России.

ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» - российское промышленное предприятие, основанное в 2016 году. В составе группы компаний «Р-Фарм» осуществляет выпуск линейных ускорителей для лучевой терапии по лицензии компании Varian Medical Systems - ведущего мирового производителя оборудования для радиотерапии, радиохирургии и протонной терапии с целью поставок в российские лечебные учреждения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019–2024 гг.

Группа компаний «Р-Фарм» - мажоритарный владелец ООО «Фабрика РТТ», специализируется на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники.

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