Экологи из Дубны предложили создать в Подмосковье карбоновый полигон

Всего в РФ функционируют 11 карбоновых полигонов, в Подмосковье их нет. При этом в области есть уникальные ландшафты такие, как искусственные водоемы, малые реки, торфяники, лесные массивы, уточнила Анисимова.

«С точки зрения инициативы предлагается создать на территории Московской области карбоновый полигон на базе университета. <...> Мы могли бы совместными усилиями эту задачу решить», - сказала Анисимова в ходе расширенного заседания комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области совместно с депутатами Госдумы, членами комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды «Зеленая повестка Подмосковья».

Она отметила, что такая экспертная площадка позволит разрабатывать механизмы по утвержденным методикам измерения выбросов и поглощения парниковых газов.

«Это возможность на базе такого полигона определять и выдавать экспертное заключение о функционировании того или иного производства или технологии, которые планируются к внедрению», - заключила Анисимова.

Карбоновые полигоны — площадки для разработки и испытаний методик измерения выбросов и поглощения парниковых газов. Их цели — научные и образовательные.