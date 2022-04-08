Единственное в России производство по изготовлению мягких контактных линз находится в ОЭЗ "Дубна"

пятница, 08 апреля 2022 | 13:03    
Новости
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Компания «ОКЕЙ ВИЖЕН» стала резидентом ОЭЗ «Дубна» в конце 2019 года с целью реализации нового масштабного проекта – создание единственного в России производства по изготовлению мягких контактных линз, предназначенных для замедления прогрессирования близорукости у детей.

Сегодня производство современной оптической продукции полностью налажено и линзы OKVision можно приобрести в офтальмологических клиниках, а также в профессиональных салонах и отделах оптики во всех регионах России.

Сайт компании: https://okvision.ru/

В Дубне приобрести линзы можно в клинике "Глазная хирургия"
Адрес: улица Вокзальная, дом 7
Тел: +7 496 219-69-29

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