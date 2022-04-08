Единственное в России производство по изготовлению мягких контактных линз находится в ОЭЗ "Дубна"

Сегодня производство современной оптической продукции полностью налажено и линзы OKVision можно приобрести в офтальмологических клиниках, а также в профессиональных салонах и отделах оптики во всех регионах России.

Сайт компании: https://okvision.ru/

В Дубне приобрести линзы можно в клинике "Глазная хирургия"

Адрес: улица Вокзальная, дом 7

Тел: +7 496 219-69-29