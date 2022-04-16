Дубну посетили лицеисты и студенты Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

суббота, 16 апреля 2022 | 11:44    
Новости
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В начале апреля Лаборатория информационных технологий им. М.Г. Мещерякова принимала учащихся Экономического лицея Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ), а 12 апреля в Лаборатории состоялся выездной семинар «Распределенные вычисления и аналитика Больших данных» для студентов межфакультетской группы Data Science РЭУ.

Лицеистов и студентов приветствовал директор ЛИТ Владимир Кореньков, который одновременно является заведующим научной лаборатории «Облачные технологии и аналитика Больших данных» РЭУ. Ученый секретарь ЛИТ Ольга Дереновская рассказала об основных направлениях деятельности Лаборатории и современных ИТ-технологиях для решения научных и прикладных задач. Игорь Пелеванюк и Максим Зуев провели экскурсию по Многофункциональному информационно-вычислительному комплексу ОИЯИ, в ходе которой ребята познакомились с суперкомпьютером «Говорун».

Лицеисты также посетили Лабораторию физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина, где встретились с Дмитрием Дрябловым, который с энтузиазмом рассказал им об ускорительном комплексе NICA, принципах его работы и проводимых исследованиях. Ребята побывали в здании эксперимента MPD, впечатлились масштабами 70-тонного сверхпроводящего соленоида и прогулялись по тоннелю коллайдера. Их визит в Дубну завершился экскурсией в Музей истории и техники ОИЯИ, сотрудники которого не только представили историю создания Института, но и провели занимательные опыты для демонстрации действия законов физики.

Ребята зарядились новыми впечатлениями и знаниями, которые позволят расширить кругозор и станут полезными в дальнейшем обучении.

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