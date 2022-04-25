Дубненские спасатели провели урок мужества, посвященный празднованию победы в Великой Отечественной Войне

понедельник, 25 апреля 2022 | 16:58    
Новости
     11
В понедельник, 25 апреля, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок мужества, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной Войне в гимназии № 8, расположенной в городском округе Дубна.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что, начиная с 25 апреля, во всех образовательных учреждениях проводятся уроки мужества. Каждый год мы отмечаем годовщину Великой Победы. Изучение истории Великой Отечественной войны является важным и актуальным, а практические занятия по основам безопасности жизнедеятельности позволяют подготовить школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях.

«В ходе урока, спасатели рассказали школьникам, что Великая Отечественная война явилась самым трудным испытанием для нашего государства. С первых дней она стала всенародной борьбой за свободу и независимость нашего народа, который и внес решающий вклад в разгром фашистских агрессоров. В практической части занятия, работники противопожарно-спасательной службы рассказали школьникам о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций, продемонстрировали боевую одежду спасателей и аварийно-спасательный инструмент, а в конце мероприятия каждый из учеников получил памятку «Единая служба спасения 112», - сказал в заключении Александр Проценко.

Тэги: 
Мособлпожспас
образование
22.04.2022 | 18:36   
Новости
    22
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по ликвидации природных пожаров в Талдоме
В четверг, 21 апреля, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с силами Единой системы предупреждения и...
Мособлпожспас | Талдом | учения
20.04.2022 | 10:06   
Новости
    38
Студенты Дальневосточного федерального университета на практике в ОИЯИ
18 апреля 2022 г. началась двухнедельная стажировка студентов-физиков 2 и 3 курса Института наукоемких технологий и...
ОИЯИ | сотрудничество | образование
20.04.2022 | 10:39   
Новости
    67
Студенты университета «Дубна» знакомятся с градообразующими предприятиями
В апреле учащиеся инженерно-физического института Университета "Дубна" посетили научные и производственные организации...
Университет Дубна | образование