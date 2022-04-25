Дубненские спасатели провели урок мужества, посвященный празднованию победы в Великой Отечественной Войне

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что, начиная с 25 апреля, во всех образовательных учреждениях проводятся уроки мужества. Каждый год мы отмечаем годовщину Великой Победы. Изучение истории Великой Отечественной войны является важным и актуальным, а практические занятия по основам безопасности жизнедеятельности позволяют подготовить школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях.

«В ходе урока, спасатели рассказали школьникам, что Великая Отечественная война явилась самым трудным испытанием для нашего государства. С первых дней она стала всенародной борьбой за свободу и независимость нашего народа, который и внес решающий вклад в разгром фашистских агрессоров. В практической части занятия, работники противопожарно-спасательной службы рассказали школьникам о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций, продемонстрировали боевую одежду спасателей и аварийно-спасательный инструмент, а в конце мероприятия каждый из учеников получил памятку «Единая служба спасения 112», - сказал в заключении Александр Проценко.