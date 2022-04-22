ДТП 22 апреля на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

Опасный обгон привел к тому, что в кювете у поворота на деревню Слободище оказались Форд Фокус и Хендай Солярис. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Смертей нет, но есть пострадавшие.

ГИБДД предупреждает: Место на выезде из города Кимры в сторону Дубны достаточно опасное. После таблички «Конец населенного пункта», отменяющей скоростное ограничение, многие автомобилисты «топят газ в пол», совершая рискованные обгоны.