ДТП 22 апреля на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

пятница, 22 апреля 2022 | 12:20
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22 апреля в районе 8 часов утра на участке автомобильной дороги «Дубна – Кимры – Горицы», расположенном напротив Зареченского кладбища (место на выезде из города Кимры в сторону Дубны), произошло столкновение двух автомобилей.
Опасный обгон привел к тому, что в кювете у поворота на деревню Слободище оказались Форд Фокус и Хендай Солярис. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Смертей нет, но есть пострадавшие.
ГИБДД предупреждает: Место на выезде из города Кимры в сторону Дубны достаточно опасное. После таблички «Конец населенного пункта», отменяющей скоростное ограничение, многие автомобилисты «топят газ в пол», совершая рискованные обгоны.