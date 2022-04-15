ДТП 15 апреля на перекрестке улиц Курчатова и Ленинградской в Дубне

пятница, 15 апреля 2022 | 12:06    
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Авария произошла в 9:05 с участием трех авто.

Судя по записи видеорегистратора свидетелей происшествия, служебный УАЗ Дубненского ОМВД, двигаясь с "мигалкой", но без сирены по улице Ленинградской со стороны магазина "Волга", проигнорировал знак STOP перед перекрестком.

Иномарка, движущаяся по улице Курчатова со стороны Площади Мира по главной дороге, нанесла сильный удар в правый бок УАЗа, после чего он по инерции влетел в рейсовый автобус "Мострансавто".

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