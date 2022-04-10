Девочка из Дубны стала лауреатом всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства

Творческое состязание начинающих музыкантов проходило в два тура с участием 280 юных талантов в возрасте от 7 до 22 лет из 44 городов России, а также из Белоруссии, Болгарии, Австралии и Китая.

Девятилетняя вокалистка из Дубны удостоена звания лауреата III степени в возрастной группе 7-9 лет, где дипломы лауреатов I и II степеней не присуждались.

Кроме того, Наталья стала обладателем специального приза от члена жюри Анеты Драгневой-Данаиловой – это диплом с правом участия без вступительного взноса в международном фестивале-конкурсе «Корабль искусств», который пройдет в г. Поморие (Болгария) в 2023 году.

От души поздравляем Наталью Шабашову, ее преподавателя Антонину Вячеславовну Лушину и концертмейстера Татьяну Юрьевну Клинникову!