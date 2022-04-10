Девочка из Дубны стала лауреатом всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства

воскресенье, 10 апреля 2022 | 18:04
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Ученица Детской школы искусств «Рапсодия» Наталья Шабашова стала лауреатом IV открытого всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой.
Творческое состязание начинающих музыкантов проходило в два тура с участием 280 юных талантов в возрасте от 7 до 22 лет из 44 городов России, а также из Белоруссии, Болгарии, Австралии и Китая.
Девятилетняя вокалистка из Дубны удостоена звания лауреата III степени в возрастной группе 7-9 лет, где дипломы лауреатов I и II степеней не присуждались.
Кроме того, Наталья стала обладателем специального приза от члена жюри Анеты Драгневой-Данаиловой – это диплом с правом участия без вступительного взноса в международном фестивале-конкурсе «Корабль искусств», который пройдет в г. Поморие (Болгария) в 2023 году.
От души поздравляем Наталью Шабашову, ее преподавателя Антонину Вячеславовну Лушину и концертмейстера Татьяну Юрьевну Клинникову!