День работников скорой медицинской помощи

Когда на счету каждая минута, именно вы приходите на помощь жителям Дубны. Первыми оказываетесь рядом в трудную минуту. От ваших действий зависят судьбы многих людей.

Ваша работа требует высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи, постоянной готовности оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, при любых условиях и в любую погоду. В ваших руках самое ценное – человеческая жизнь.

Находясь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, другими тяжелыми заболеваниями, самоотверженно выполняя свой служебный долг, вы спасаете человеческие жизни и при этом зачастую рискуете своей собственной.

Ваша преданность призванию, готовность к самопожертвованию, верность клятве Гиппократа не могут не вызывать самого искреннего восхищения. Сутками напролет вы боретесь за здоровье своих пациентов и, преодолевая чудовищное напряжение, продолжаете делать свое дело – лечить людей, возвращать их к нормальной жизни.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, которые десятилетия проработали на Дубненской подстанции скорой медицинской помощи. Многие - на заслуженном отдыхе, другие - передают свои знания и опыт молодым специалистам.

Дорогие медики! Желаю вам крепкого здоровья и счастья, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне. Спасибо вам за спасённые жизни, за доброту, внимание, терпение и огромный труд во благо людей!