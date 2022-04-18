Делегация Дубны на встрече с Премьер-министром Армении

понедельник, 18 апреля 2022 | 09:37    
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15 апреля в ходе своего визита в Ереван директор ОИЯИ, академик Григорий Трубников и научный руководитель Лаборатории ядерных реакций, академик Юрий Оганесян были приняты Премьер-министром страны-участницы ОИЯИ Армении Николом Пашиняном.

Никол Пашинян назвал Объединенный институт ядерных исследований хорошей площадкой для развития международного сотрудничества и отметил, что правительство Армении готово поддержать дальнейшее развитие научного сотрудничества по совместным темам Проблемно-тематического плана ОИЯИ.

Юрий Оганесян и Григорий Трубников рассказали премьер-министру о встречах делегации Объединенного института в ходе визита в Армению, о намеченных направлениях развития сотрудничества и его новых форматах, а также об открывшемся Инфоцентре ОИЯИ в Ереване.

На встрече с главой правительства Армении были подняты вопросы привлечения молодых ученых к новым программам Объединенного института ядерных исследований. В частности, премьер рассказал, что за последнее время выделяемые на науку средства в государстве были увеличены на 82 %, а заработная плата ученых выросла на 40 – 160 %, что подчеркивает стратегически важную роль, которую играет для Республики Армения развитие науки.

Никол Пашинян поздравил Юрия Оганесяна с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, и сказал: “Я рад, что Вы сохраняете прочные связи с Арменией и армянскими коллегами, что у Вас новые идеи и Вы успешно продолжаете свою научную деятельность”.

Юрий Оганесян, в свою очередь, выразил убежденность в том, что у Армении имеются хорошие возможности в сфере науки, и своим опытом страна будет и впредь способствовать научно-техническому прогрессу.

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