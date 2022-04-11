Что произойдет в МСЧ №9 Дубны в ближайшее время?

понедельник, 11 апреля 2022 | 16:35    
Новости
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В среду, 13 апреля, в прямом эфире заместитель главы администрации г.о. Дубна Максим Тихомиров и и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России расскажут, когда откроется паллиативное отделение МСЧ №9, зачем пациентам в Центре промышленной медицины браслеты и как обстоят дела с лекарствами в больнице.

Также обсудят и другие темы, связанные с развитием медицинского обслуживания. Ждём ваших вопросов во время эфира по телефону 212-63-43. Стартуем в 19:30.

Трансляция также будет вестись в социальной сети телеканала "ВКонтакте"(dubna_tv), на Youtube (Телеканал «Дубна»).

Тэги: 
Дубна
медицина
МСЧ-9
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