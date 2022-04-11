Что произойдет в МСЧ №9 Дубны в ближайшее время?

Также обсудят и другие темы, связанные с развитием медицинского обслуживания. Ждём ваших вопросов во время эфира по телефону 212-63-43. Стартуем в 19:30.

Трансляция также будет вестись в социальной сети телеканала "ВКонтакте"(dubna_tv), на Youtube (Телеканал «Дубна»).