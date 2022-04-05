вторник, 05 апреля 2022 | 08:18
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Что говорят студенты об университете "Дубна": почему выбрали дубненский университет, что им больше всего нравится в учебе, научной и творческой деятельности.
Кого-то привлекло расположение университета в наукограде и близость Объединенного института ядерных исследований, кого-то – перспективные образовательные программы и высокие показатели трудоустройства выпускников.
Также студенты отметили развитую городскую и университетскую инфраструктуру, запоминающуюся творческую атмосферу. Как это – учиться в университете «Дубна», студенты поделились с телеканалом.